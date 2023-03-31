塔特姆、布朗合拿70分 塞尔蒂克轰垮联盟霸主公鹿

（法新社密尔瓦基30日电） 密尔瓦基公鹿、波士顿塞尔蒂克两支美国职篮NBA战绩最好的球队今天卯上，靠着塔特姆、布朗合力攻下70分的联手带领，塞尔蒂克以140比99轰垮全联盟战绩最好的公鹿。

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塔特姆（Jayson Tatum）此役包括三分球10投8中在内、18次出手命中12球，轰下全场最高40分，另外抓下8个篮板；布朗（Jaylen Brown）则以20投13中攻下30分，两人携手让公鹿吞下本季最惨的一场败仗。

公鹿目前在东区排名第1，预料也会以全联盟战绩最佳的成绩挥军季后赛，届时公鹿就能在季后赛拥有全部的主场优势，但今天他们被塞尔蒂克狠狠教训了一番。

公鹿目前战绩55胜22败，在他们例行赛只剩下5场比赛要打的情况下，领先塞尔蒂克（53胜24败）2场胜差。

布朗赛后说：「我们只想打得更具侵略性。」

「我们只想把球打好，这就是我们今天所做的。」

在战情紧张之际，场上气氛也变得火爆，公鹿的密道顿（Khris Middleton）在第3节被布朗用手肘击中脸部，塔纳西斯．安特托昆博（Thanasis Antetokounmpo）也在第4节因为对塞尔蒂克的葛里芬（Blake Griffin）使出一记「头锤」而被驱逐出场。

布朗说：「这是一年一度的重要时刻，我们准备好要进军季后赛了，这是背水一战、适者生存的时候。」

「我们想成为最后以头号种子身分打季后赛的球队，而他们是我们必须克服的其中一队。」

这场比赛看似始终刺激，但其实在第3节就已分出胜负，因为塞尔蒂克一度领先达44分之多。

塞尔蒂克带着40分领先的优势进到第4节，这让他们的总教练马兹拉（Joe Mazzulla）能安心换下塔特姆、布朗及其他先发球员。

但塞尔蒂克持续对公鹿施压，第4节曾将领先扩大到49分。

两队的交手，很可能成为东区冠军赛的戏码。上个球季的东区冠军战，塞尔蒂克在打满7场后击败公鹿，拿下东区冠军并打进总冠军赛。

布朗说：「我们最近几周打得很好，大家都希望保持下去，并看看能冲到什么位置。」

「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）此役攻下公鹿全队最高的24分，密道顿和替补的波蒂斯（Bobby Portis） 分别拿下13分、12分。

© 2023 AFP