老鹰延长赛罚球取胜 独行侠恐与季后赛绝缘

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（法新亚特兰大2日电）独行侠厄文（Kyrie Irving）今天41分的好表现，不过仍是不敌亚特兰大老鹰队的全场奋战。老鹰获胜后让独行侠濒临淘汰，恐无缘季后赛。另一方面，尼克队主场击败巫师，自力拿下季后赛席次。

老鹰与独行侠这场在亚特兰大进行的激战中，独行侠的厄文在延长赛还剩1.8秒时付出代价昂贵的犯规，让对手杨恩（Trae Young）取得致胜的2个罚球机会，终场老鹰队就以132比130在主场险胜独行侠。

这场比赛紧张到终场，厄文带领独行侠从落后15分的情况下追平；厄文看起来给独行侠带来新生，他在正规时间还剩37.5秒时先是一记精彩的切入后反手上篮，随后跳投将比分扳成121比121。

老鹰队随后凭藉贝伊（Saddiq Bey）的补篮再次领先，将比分改写成123比121。

卡佩拉（Clint Capela）对伍德（Christian Wood）犯规，让独行侠获得两次罚球，并有机会在比赛还剩1.2秒时扳平。不过伍德在罚球线上第二罚失手，老鹰队似乎安全度过。

然而在正规赛还剩0.4秒时，卡佩拉又犯下一规，让独行侠有机会夺取胜利，但麦吉（Javale McGee）也是两罚中一，比赛进入延长。

厄文似乎再一次拯救独行侠，延长赛剩不到30秒时候，他又一次反手上篮将比分追成130比130。

但是厄文的英雄表现终究徒劳，因为他犯规送杨恩上罚球线，一切的努力最后却让老鹰队控球后卫杨恩顺利关门。

杨恩得到24分和12次助攻，而莫瑞（Dejounte Murray）则以25分居老鹰全队之冠，7名老鹰球员得分达到2位数。

这场胜利让老鹰有望在例行赛还剩4场比赛的情况下参加附加赛。老鹰队目前以39胜39负的战绩在东区排名第八。

不过独行侠在这场代价高昂的失败后，季后赛希望正迅速消失中。独行侠目前在西区排名11，落后雷霆队。雷霆目前排名第10，也是进入附加赛的最后一个席次。 在今天其他比赛中，尼克队在主场以118比109击败华盛顿巫师队，取得了季后赛席次。

© 2023 AFP