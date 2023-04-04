纽敦与萨诺戈缴双十 康乃狄克5度NCAA男篮夺冠

（法新社休士顿3日电） 在纽敦与萨诺戈两人的得分、篮板都达两位数的情况下，康乃狄克大学今天76比59击败圣地牙哥州大，队史第5次在NCAA一级男篮收下冠军。

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队史从未在全美大学体育联盟（NCAA）一级男子篮球锦标赛夺冠的圣地牙哥州立大学（San Diego State University），今天开赛一度以10比6领先，但接下来进攻大当机，长达11分钟的时间没有靠投篮拿下分数，只靠罚球进帐5分。

康乃狄克大学（University of Connecticut）此时趁势拉出一波20比5猛攻，反以26比15超前，并在上半场取得36比24优势。

上半场康乃狄克的三分球命中率3成75，优于对手的2成73，且康乃狄克的整体投篮命中率达5成，高出圣地牙哥州大的2成86一大截。

康乃狄克上半场得分多点开花，8名有出赛的球员都有进帐，其中以纽敦（Tristen Newton）攻下的9分最高；圣地牙哥州大上半场先发5人都有得分，但替补球员全都一分未得。

圣地牙哥州大下半场在强生（Keshad Johnson）的两罚俱中后，完成14比4的一轮猛攻，一度将落后缩小到剩下5分差距，但康乃狄克随即靠霍金斯（Jordan Hawkins）砍进的三分球挡下攻势，并拉出13比4的尾盘，在圣地牙哥州大的艾尔杰（Cade Alger）于三分线外跳投失手后，康乃狄克以17分之差收下胜利及队史第5座NCAA一级男篮冠军 。

康乃狄克的纽敦、萨诺戈（Adama Sanogo）今天分别攻下全场得分前两高的19分、17分，两人都抓下全场最多的10个篮板，双双缴出「双十」成绩单，砍进两记三分球的霍金斯则是贡献了全场第3高的16分。

圣地牙哥州大有3人得分达两位数，其中以强生攻下14分最高，特拉梅尔（Darrion Trammell）与巴特勒（Lamont Butler）则各拿13分。

康乃狄克在季后赛前两轮都以两位数差距轻松赢球，晋级到「甜蜜16强」（Sweet 16）；接着以23分之差击大胜阿肯色大学（University of Arkansas）前进「菁英8强」（Elite Eight），然后以82比54痛击冈萨加大学（Gonzaga University）挺进「最终4强」，再以13分的分差打赢迈阿密大学（University of Miami）收下冠军战门票。

© 2023 AFP