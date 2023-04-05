76人恩比德狂砍52分夺胜 公鹿有望季后全主场

（法新费城4日电） 费城76人队的恩比德，今天以52分的好表现让自己更有机会为年度MVP得主。76人队在例行赛对塞尔蒂克队的最后一役中，以103比101惊险胜出，赢得这场东区重量级队伍的内战。

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目前是NBA年度MVP看好人选之一的恩比德（Joel Embiid），今天率领76人队击败劲敌塞尔蒂克，也让绿衫军赢得东区头号种子的希望几乎覆灭。

塞尔蒂克如想要拿下季赛排名第一，并获得最重要的季后赛主场优势，除非自己赢得剩下的3场例赛，同时暂居龙头的公鹿队还要输掉最后3场。

本场比赛中，恩比德25投20中，得52分，同时抢下13篮板并有6次助攻；哈登（James Harden ）得到20分。

塔克（P.J.Tucker）是仅有另一位得分达两位数的76人球员，他所得的11分中，大部分来自第4节末的连串三分球。

然而，东区目前排名老3的76人队在比赛尾段差点翻船，他们在还剩约10秒时仍以103比96领先，不过几乎搞砸了比赛，让塞尔蒂克将比分差追至2分内。

塞尔蒂克明星塔图姆（Jayson Tatum）最后的2分球压哨出手未中，万一进了，两队将进入延长赛。

恩比德对76人在比赛后期的不稳定表现感到不满，这几乎让76人失去本赛季对塞尔蒂克的首胜。

恩比德表示，「我不知道我们在干什么」，「我们必须做得更好，包括我在内。我们必须做得更好。」

「进攻端我们不够好，需要防守时也被人阻拦。但我们必须做得更好━我们随后可能就会在季后赛遇到他们（塞尔蒂克）。」

与此同时，76人队总教练瑞佛斯（Doc Rivers）表示，恩比德精湛的表现应可平息本季MVP谁属的争议。

瑞佛斯说，「今晚我们做错了很多事━只有恩比德做对了。」

「这个人在一场NBA比赛中包办了全队的一半分数。我是有点偏颇，但MVP的竞逐已经结束。」

© 2023 AFP