公鹿字母哥缺阵例行赛封王 拥季后赛主场优势

广告 继续浏览后续

（法新密尔瓦基5日电）战力强大的公鹿队今天在「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）缺阵下，仍以105-92击败作客的公牛队。公鹿例行赛的第58胜已是全联盟今年例行赛最佳战绩，全队可在季后赛中享有主场优势。

公鹿队在这场比赛中，波蒂斯（Bobby Portis）得27分，包括6个三分球，罗培兹（Brook Lopez）也有26分，这场胜利让东区与整个联盟季后赛第一种子提前出炉。

公鹿队主将安特托昆博今天休兵，不过全队以平衡的进攻火力展现战力深度。控球后卫哈勒戴（Jrue Holiday）承担组织工作，自拿20分，外加15次助攻与8个篮板，而卡特（Jevon Carter）也得了16分。

公鹿队的进攻火力在第3节扭转局面，一波15-0的攻势扭转原本以51比61落后的劣势，反将比数超前至66比61。

对公鹿队总教练巴登霍泽（Mike Budenholzer）来说，球队今天晚上唯一问题是密道顿（Khris Middleton）的伤痛隐忧，他上场只打了不到9分钟，就因膝伤离场。

公鹿今天拿下全联盟第一，全队主力可在例行赛最后两场比赛中休息，例行赛将在9日结束，季后赛将于15日开始。不过公鹿首轮对手是谁，要到下周附加赛结果出炉后才能确定。

© 2023 AFP