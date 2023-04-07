热火烧焦76人 争取直接进季后赛机会

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（法新社费城6日电）热火队今天在巴特勒与赫罗各得24分的表现下，以129比101战胜费城76人队，这场胜利让热火队有机会免打附加赛，直接进入季后赛。

热火队在例行赛还剩2场的情况下，仍有机会自篮网队手中夺得东区第6，直接进入季后赛，避免最后因排在7至10名而必须参加附加赛。

然而，热火队需要外力协助，因为篮网只要拿下最后2场比赛的其中1场胜利，就可直接晋级季后赛。篮网明天将对上魔术，9日对手是76人。

热火今天出战76人，巴特勒（Jimmy Butler）全场攻下24分，其中14分是在第3节砍进，另有6次助攻，他在第4节下场休息。阿德巴约（Bam Adebayo）与斯特鲁斯（Max Strus）分别贡献14分。

赫罗投进了全队18个三分球的其中5个，他表示热火队目前更专注于稳定性，而不是避免进入附加赛。

赫罗表示，「我们就是要保持一贯性」「无论如何，身处何处，都带着同样能量上场」。 至于76人方面，全队此役出现17次失误，上半场落后21分。76人战绩笃定成为东区第3种子，排在公鹿与塞尔蒂克之后。

76人替补球员麦丹尼尔斯（Jalen McDaniels）在第1节结束前投进三分球将分差缩小，第一节打完以31比41落后，但热火在第2节持续发威扩大领先，一波10比0攻势以斯特鲁斯的三分球作结，取得67比42领先。

热火队一度领先达33分之多，季后赛门票已到手的76人队，总教练瑞佛斯（Doc Rivers）在第4节让先发球员全部下场休息，他表示「今晚是一场练习」。 76人中锋恩比德（Joel Embiid）在4日的比赛中狂砍52分，带领全队险胜塞尔蒂克，他今天拿下21分，哈登（James Harden）得14分。

© 2023 AFP