美跨性别女童经最高法院裁定 暂可加入女子运动团队

（法新社华盛顿6日电） 针对西维吉尼亚州不准跨性别女童加入女子运动团队的禁令，今天由美国最高法院裁定不会生效，相关的诉讼目前正由美国司法体系审理。

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在最高法院大法官投票后，此案以7比2通过，裁决并未说明相关细节，但这起案件的原告，12岁的跨性别学生裴柏-杰克森（Becky Pepper-Jackson）将暂时被允许和中学里的女同学一起参加赛跑。

最高法院两名最保守的大法官阿利托（Samuel Alito）和汤姆斯（Clarence Thomas）都投下反对票。

裴柏-杰克森于2021年首度提起诉讼，要挡下西维吉尼亚州的法令。该法禁止出生时生理性别为男性的学生参加学校女子组的竞赛。

几经波折，联邦上诉法院2月决定，在她上诉期间冻结该法实施。

接下来在3月的时候，西维吉尼亚州在保守的捍卫自由联盟 (Alliance Defending Freedom) 支持下，要求最高法院推翻上诉法院的裁定。

他们主张：「生理上男女的差别，在体育上是很关键的。」

裴柏-杰克森的律师团说，正在使用青春期阻断剂的裴柏-杰克森已经代表学校的女子队参加好几季比赛，且「没有发生任何插曲」。

他们在上诉法院的文件中说：「虽然她比赛成绩经常是吊车尾，但她已从校园体育活动中获益，她的母亲也从未看（她）如此快乐过。」

美国民权联盟（ACLU）今天对裁定表示欢迎，并表示：「我们很高兴最高法院今天宣布，这不会有什么突发状况，裴柏-杰克森应该获准在她就读中学的田径队，继续和她的队友一起练习。」

美国民权联盟也补充道，阻止她参加团体运动，是「毫无道理且残忍的。」

体育圈的跨性别运动员已经成为美国热门的政治议题，尤其是保守派宗教分子，特别反对让她们加入女子队。

迄今为止，最高法院一直避免牵涉其中，但有一个例外，那就是2020年时，最高法院曾裁定不准一间礼仪公司开除一名跨性别员工。

© 2023 AFP