篮网破解魔术抢下季后赛资格 勇士湖人持续激战

（法新社洛杉矶7日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网今天以101比84击败奥兰多魔术，确定将以东区联盟第6种子之姿进入季后赛，无需落入附加赛争抢季后赛资格。

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东、西区联盟例行赛落幕后，战绩排名第7至10的球队将在附加赛中争夺最后两个季后赛席次。

附加赛由分区第7、第8名对战，胜队成为分区第7种子，败队则与第9、第10名之间交手后的胜队对决，以决定第8种子、也就是最后一张季后赛门票谁属。

东区季后赛名单逐渐清晰，但狂野的西区仍有变数，金州勇士、纽奥良鹈鹕及洛杉矶湖人竞争相当激烈。

迈阿密热火今天以108比114败给已无缘季后赛的华盛顿巫师，将名列东区第7名时，与魔术之战进入第4节的篮网就清楚已确保第6种子地位。 即使得到热火相助，对于本季动荡不安的篮网而言，仍值得庆祝确定打进季后赛。篮网诸事不顺，先是总教练奈许（Steve Nash）因开季战绩不佳被开除，接着是球星厄文（Kyrie Irving）因反犹风波遭禁赛。

到了今年2月，篮网进行令人震惊的重磅交易，陆续送走厄文和杜兰特（Kevin Durant）。

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