快艇击败拓荒者 有助季后赛席次

（法新社洛杉矶8日电） 洛杉矶快艇队的雷纳德（Kawhi Leonard）今天勇夺27分，替补的鲍尔（Norman Powell）也贡献23分，全队最终以136-125击败波特兰拓荒者队，距季后赛席次又更近一步。

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快艇队在拿下这场胜利后，目前战绩与卫冕冠军勇士队同为西区第5，但快艇队是否能直接进入季后赛，而不是排在西区第7至10名之间打附加赛，这要等明天例行赛最后一天的赛事结果出炉后才能决定，明天NBA各队都将会出战。

快艇队在这场比赛中，开赛一度落后拓荒者队多达10分，不过在上半场结束前将比分差距缩小到6分，中锋祖巴奇（Ivica Zubac）表示，「我们开赛暖机有点慢」，「我们知道必须振作，需要一场胜利，因此带劲地完成任务。」

快艇队在第3节以45-26反超拓荒者，控制了整场局面。雷纳德本节拿下13分，全队全场12个三分球，有8个是在这节投进。快艇队接着在第4节将领先优势扩大到最多19分。

虽然明尼苏达灰狼队以151-131大胜圣安东尼奥马刺队，不过快艇队的胜利让灰狼队只能参加附加赛。参与附加赛的4支球队，将争夺两个季后赛席次。

快艇队明天将迎战排名第4的太阳队，季后赛排名也将随之出炉，快艇与太阳之战可能是季后赛第一轮的预演。

灰狼队在与马刺的比赛中，全队投进赛季最多的24个三分球，并于此役中写下队史得分纪录。爱德华兹（Anthony Edwards）投中4颗三分球，砍下全场最高的33分。

汤斯（Karl-Anthony Towns）为灰狼队贡献22分，灰狼在西区稳坐第9，如果明天击败排名第8的鹈鹕队，例行赛排名可能会上升。 鹈鹕队明天如果拿胜，这样就会对目前排名第7的湖人队形成压力，湖人队在例行赛最后一战是对上犹他爵士队。

© 2023 AFP