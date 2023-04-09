电影Air主人翁现身说法 慧眼独具相中乔丹

（法新社纽约8日电） 本周在美国上映的电影Air，主角是运动品牌Nike的员工瓦卡罗，他称自己当时在年轻的乔丹身上，看到「从未在其他人身上看过的特质」，并说服公司和乔丹建立革命性的伙伴关系。

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1984年在耐吉（Nike）总部进行的一次会议中，瓦卡罗（Sonny Vaccaro）提议将公司未来用来招募美国职篮NBA球员的所有经费，全部押在乔丹（Michael Jordan）这位体坛新星的身上。

由班艾佛列克（Ben Affleck）执导的Air，叙述了Nike 追逐当时将大学毕业的乔丹之事，并提到当时乔丹比较想签约的对象，是Nike的竞争对手Converse和Adidas。

在历经近40年之后，Nike和乔丹的伙伴关系已经发展成为一个大帝国，总部设在美国俄勒冈州（Oregon）比佛顿（Beaverton）的Nike，去年光是乔丹品牌（Jordan Brand）销售额就达51亿美元（约新台币1553亿元）。

当年在Nike的工作岌岌可危，现年83岁的瓦卡罗说：「我（在乔丹身上）看到一些别人可能没有的东西…我赌上自己的工作，因为我觉得他就是那个天选之人。」

瓦卡罗说：「乔丹有些与众不同之处，他具备杀手本能，他总是很有竞争力，我从未看过其他球员能（像他那样）。」

集企业家、商人、球探身分于一身的瓦卡罗说：「我认为唯一能拿来和乔丹及其成就相提并论的…就是布莱恩（Kobe Bryant）。」瓦卡罗认为，布莱恩「拥有同样的本能」，跟乔丹一样，有那种「我才不甩任何东西，我只想成为最强的」。

在电影Air中，麦特戴蒙（Matt Damon）饰演的瓦卡罗，在1996年把布莱恩签进他当时服务的公司Adidas，2003年还差点签下詹姆斯（LeBron James）。

© 2023 AFP