勇士直闯NBA西区季后赛 湖人挑战附加赛

（法新波特兰9日电） NBA本季例行赛进入最后1天赛程，所有球队都有出赛，但众人目光集中在西区，因为有4场比赛结果将影响10多个种子组合。结果勇士今天大胜拓荒者，直接闯进西区季后赛，也让排名第7的湖人成为附加赛一员。另外，灰狼击败鹈鹕后，两队分列第8与第9名，雷霆排名第10紧抓附加赛最后一席。

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卫冕军金州勇士一上场便火力全开，首节轰下打破NBA纪录的55分，终场以157比101轻取地主波特兰拓荒者。此外，勇士首节命中12个三分球，打平了NBA单节最多三分球命中数纪录，其中汤普森（Klay Thompson）贡献其中5个。

汤普森手感火热，此役命中6个三分球，砍下20分，成为NBA史上第3位单季飙进至少300个三分球的球员；队友柯瑞（Stephen Curry）生涯4度完成这项壮举，哈登（James Harden）则完成过1次。

上半场结束后，勇士以84比53大幅领先拓荒者，柯瑞与普尔（Jordan Poole）半场各轰18分。勇士将以第6种子的身分，在季后赛第一轮出战第3种子沙加缅度国王。

另一方面，洛杉矶快艇以119比114击败第4种子凤凰城太阳，锁定西区第5种子，两队将在季后赛首轮再次交锋。

此外，洛杉矶湖人以128比117力克爵士，抢占西区第7名。湖人将在11日的附加赛中于主场迎战明尼苏达灰狼，胜方将以西区第7种子之姿晋级季后赛。灰狼今天则以113比108击退纽奥良鹈鹕，从鹈鹕手中夺下西区第8名。

倘若灰狼在附加赛输给湖人，他们将迎战鹈鹕与雷霆在附加赛的胜方，赢家仍可闯进季后赛。

© 2023 AFP