灰狼闯进附加赛对战湖人 戈贝尔打自家人遭撤下

（法新社明尼阿波利斯9日电） 明尼苏达灰狼队今天拿下与湖人对战的附加赛门票，他们以113比108击败鹈鹕，不过中锋戈贝尔因殴打队友被踢出比赛，同时小前锋丹尼尔不满自己表现，用手捶墙导致骨折，接下来赛事可能报销。

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灰狼队今天在NBA例行赛最后一天的赛程中，自鹈鹕队手中拿下西区排名第8，总教练范奇（Chris Finch）表示这是「绝对疯狂的一场比赛」。

这场胜利代表灰狼如果在11日的附加赛战胜湖人，就可以直接晋级季后赛，不过就算输球也有第二次机会，那就是必须击败鹈鹕与雷霆的附加赛赢家。

灰狼在对鹈鹕的比赛中先是落后12分，当时戈贝尔（Rudy Gobert）与队友安德森（Kyle Anderson）在第2节暂停期间双方言语激烈冲突，戈贝尔对安德森挥拳，队友连忙将两人拉开。

根据美国运动频道ESPN报导，戈贝尔与安德森之间的冲突起于比赛暂停时的交谈，安德森希望戈贝尔多封阻，戈贝尔要安德森顾篮板，之后双方爆发粗口，戈贝尔向安德森挥拳。

灰狼队迅速将戈贝尔从比赛中撤下，灰狼篮球营运事务部总裁康纳利（Tim Connelly）在声明中表示戈贝尔的行为「无法接受」。

范奇也对3届年度最佳防守球员的戈贝尔表示，「老将也会生气，所以我不想苛责」，「但显然这不是我们在这里能够容忍的事」。

灰狼在这场比赛中还出现其它问题，防守大将麦丹尼尔斯（Jaden McDaniels）因为自觉表现不佳，沮丧地以手捶墙，美国媒体报导说他右手因此骨折，接下来赛事可能报销。

芬奇对此表示，这件事反映整个赛季一直困扰灰狼队的问题，整个球队「不够成熟」。「在错误的时间不成熟的表现，可能就是为什么我们在对上应是比我们差的球队时，战绩只有3胜9负或3胜10负。」

「我们应专注目前手上的事，我想我们的目标是湖人队。」（译者：屈享平/核稿：陈政一）

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