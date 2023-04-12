詹姆斯、戴维斯双雄合体 湖人附加赛惊险擒灰狼挺进季后赛

（法新社洛杉矶11日电） NBA湖人今天靠詹姆斯、戴维斯两人缴出双十成绩的联手带领，在历经延长赛后，以108比102惊险击退灰狼闯进季后赛，接下来将对上灰熊。

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美国职篮NBA附加赛，西区例行赛排名第7的洛杉矶湖人，今天在主场迎战第8的明尼苏达灰狼。

灰狼在力争季后赛门票之际，却出现「自废武功」的憾事，除防守大将麦丹尼尔斯（Jaden McDaniels）因气自己表现不佳��墙泄愤导致右手骨折外，明星中锋戈贝尔（Rudy Gobert）也因朝队友安德森（Kyle Anderson）挥拳遭禁赛1场，防守上的两支大锁无法出赛，成为灰狼的大利空。

这场比赛开打后，灰狼在安德森、汤斯（Karl-Anthony Towns）接连砍进三分球后就一直保持领先，首节在汤斯9分、普林斯（Taurean Prince）8分的联手带领下，以28比22领先湖人。

次节在亚历山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）上篮得手后，灰狼以35比25握有两位数领先，但在芮维斯（Austin Reaves）连拿5分后，湖人先将落后缩小到剩下1分，接着分别在詹姆斯（LeBron James）、戴维斯（Anthony Davis）两分命中后，两度以1分超前。

不过灰狼很快以14比2攻势回应，在上半场打完60比49领先湖人11分。

下半场开始后湖人一度将落后缩小到7分差，但汤斯远投近切连下5分，加上普林斯（Taurean Prince）也砍进三分球，让灰狼把领先拉开到15分。靠着拉出一波7比2的尾盘，湖人将落后缩小，但灰狼3节打完仍以86比79领先。

第4节湖人利用汤斯5犯暂时退场之际，拉出6比0小高潮，将落后追到仅剩3分，但普林斯、康利（Mike Conley）的三分球及时为灰狼止血，不过湖人在詹姆斯飙进一记三分球后，回敬一波7比0攻势，将比分给扳平。

关键时刻，两队各发生一次失误，湖人的詹姆斯在切入后将球传出，施洛德（Dennis Schroder）在终场前1.4秒砍进一记关键的三分球，让湖人3分超前，但在比赛仅剩0.1秒时，戴维斯赔上犯规，康利3罚全进扳平比分，也让比赛进到延长。

延长赛湖人开局连下5分要到领先，灰狼的爱德华兹（Anthony Edwards）快攻灌篮后，戴维斯篮下硬吃身陷犯规麻烦的汤斯成功，让湖人保有5分领先。随后爱德华兹切入得分，湖人只领先3分。灰狼接下来虽抄走湖人的球，普林斯在三分线外出手落空。在施洛德稳稳两罚全进、戴维斯两罚中1后，湖人最终6分之差险胜。

今天获胜的湖人将以第7种子身分前进季后赛，接下来将对上第2种子曼菲斯灰熊。输球的灰狼将与排名第9的纽奥良鹈鹕、第10的奥克拉荷马雷霆之战的胜队，争第8种子的位置，也就是进季后赛的最后一张门票。

湖人的詹姆斯此役有夺得30分、10篮板，戴维斯拿下24分、15篮板，两人都缴出双十成绩单，板凳出发的施洛德三分球4投3中，贡献了21分。

灰狼汤斯有24分、11篮板的双十表现，康利贡献23分，安德森有12分、13助攻的演出。

© 2023 AFP