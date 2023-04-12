附加赛砍25分 杨恩率老鹰抢下季后赛门票

（法新社迈阿密11日电） 靠着杨恩攻下25分，老鹰今天在NBA附加赛116比105客场击败热火，以第7种子身分正式闯进季后赛后，将挑战第2种子塞尔蒂克。

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美国职篮NBA附加赛，东区例行赛排名第7的迈阿密热火，今天在主场迎战第8的亚特兰大老鹰。

这场比赛的首节，老鹰在欧康伍（Onyeka Okongwu）的跳投命中后，以23比13首度领先热火达两位数。老鹰首节投篮命中率5成6，压过热火的3成75，这让他们以36比27取得领先。

次节在杨恩（Trae Young）切入上篮得手后，老鹰59比39领先达20分。上半场老鹰得分多点开花，在杨恩攻下13分，替补的贝伊（Saddiq Bey）、欧康伍、鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）分别拿下11分、10分、10分的情况下，以65比50领先热火。

下半场开打，热火打出16比6开局，一度将落后缩小到5分差距。热火虽靠赫洛（Tyler Herro）、巴特勒（Jimmy Butler）单节分别攻下11分、10分联手追分，但老鹰3节打完仍以91比78领先。

末节热火打出13比6开局，并在劳瑞（Kyle Lowry）砍进三分球后，一度将落后缩小到6分差距。但鲍格达诺维奇灌篮得手、莫瑞（Dejounte Murray）也砍进三分球，让老鹰再把领先拉开到两位数，最终以11分差距收下胜利。

老鹰今天赢球，将以第7种子身分率先闯进季后赛，接下来要对上的是第2种子波士顿塞尔蒂克；输球的热火将与排名第9的多伦多暴龙、第10的芝加哥公牛一役的胜队，争第8种子的位置，即进季后赛的最后一张门票，晋级后将对上头号种子密尔瓦基公鹿。

此役老鹰共7人得分达两位数，先发的杨恩、莫瑞分别攻下25分、18分，表现出色的板凳群合力贡献53分，其中以贝伊攻下的17分最高。另外，卡佩拉（Clint Capela）虽只拿4分，但猛抓21个篮板，同样功不可没。

热火从板凳出发的劳瑞攻下全场最高33分，赫洛、巴特勒分别攻下26分、21分，阿德巴约（Bam Adebayo）则有12分、9篮板进帐。

© 2023 AFP