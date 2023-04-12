6763万元落槌 乔丹实战鞋缔造拍卖新纪录

（法新社纽约11日电） 一双美国职篮NBA超级球星乔丹穿过的球鞋，今天以220万美元（约新台币6763万元）卖出，成为拍卖价最高的实战球鞋。

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乔丹（Michael Jordan）曾在1998年NBA总冠军赛第2战穿着这双"Bred" Air Jordan 13球鞋，最后拿下他生涯第6座，也是最后一座总冠军。

今天落槌的球鞋打破了乔丹自己于2021年9月所创下、以150万美元（约新台币4611万元）拍出球鞋的纪录。

去年，乔丹的一件球衣以1010万美元（约新台币3.1亿元）卖出，这是与任何赛事相关的收藏品中，拍卖价格最高的一项。

国际拍卖公司苏富比（Sotheby's）负责街头服饰与现代收藏品的主管瓦赫特（Brahm Wachter）透过声明表示：「今天拍卖打破纪录，进一步证明对乔丹体育纪念品的需求持续上涨，并超越所有人的预期。」

乔丹1998年6月5日在芝加哥公牛以93比88击败犹他爵士的比赛中，下半场脚上穿的就是今天拍卖的这双球鞋。

乔丹在那场比赛攻下全场最高的37分，帮助公牛在总冠军赛以1比1扳平战局。

苏富比表示，乔丹赛后在那双鞋上签了名，并送给一名球童。

苏富比并未证实卖家身分，但透露并非当初从乔丹手中收下球鞋的球童，此外也没有说明这双13号球鞋的最后买家是谁。

© 2023 AFP