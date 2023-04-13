WTA今年9月恢复在中国举办赛事

（法新社巴黎13日电） 世界女子职业网球协会（WTA）今天宣布，在因为忧心网球选手彭帅的安危而抵制中国16个月后，9月将恢复在中国举行职业女子网球赛事。

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曾经登上双打世界第一的彭帅在后来删除的一则2021年社群媒体贴文中说，她遭到中国高官性侵。之后彭帅就不曾在中国境外露面。

WTA今天表示：「2021年中国网球选手彭帅勇敢挺身当时，WTA表明立场，基于担心她的安危，以及我们的选手和员工的安全，暂停进行在中国的活动。」

但WTA坦言，协会的原则立场并无法带来改变，「在暂停中国境内的网球竞赛16个月，并持续致力实现我们原本的诉求后，情况并无改变迹象」。

「我们断定永远无法彻底达成那些目标，牺牲付出惊人代价的，终究是我们的选手和赛事。」

「基于这些原因，WTA将解除暂停在中华人民共和国举行赛事，并将于今年9月恢复在中国比赛。」

WTA并提到：「我们无法达成我们立下的每项目标，但我们接触过彭帅身边的人，确定她跟家人安全住在北京。」

「我们也获得保证，WTA选手和中国境内员工在该国时会很安全并受到保护。WTA严肃看待这项承诺，并会让各方负起责任。」

WTA日前表示，即将宣布是否重回中国举行赛事。

WTA因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情严重受创，2020年和2021年公告蒙受8位数字亏损。

© 2023 AFP