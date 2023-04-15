光芒不敌蓝鸟 开季连胜停在平纪录13场

（法新社多伦多14日电） MLB光芒开季拿下13连胜，追平现代棒球的开季连胜纪录，但今天3比6败给蓝鸟，未能刷新纪录。

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美国职棒大联盟MLB坦帕湾光芒今天在客场挑战多伦多蓝鸟，试图要改写1900年现代棒球时代（modern era）开始以来最长的连胜纪录。

开季拜赛程所赐，光芒接连对上4支战力较弱的球队，并连赢13场比赛，追平了亚特兰大勇士和密尔瓦基酿酒人分别在1982年、1987年写下的开季13连胜纪录。而史上最长的开季连胜纪录，是1884年联合协会（Union Association）圣路易逃亡黑奴队（St. Louis Maroons）所缔造的开季20连胜。

今天的光芒、蓝鸟之战，地主蓝鸟1局下半靠斯普林格（George Springer）的阳春炮先驰得点，2下两出局后，靠着安打、保送攻占得点圈，毕歇特（Bo Bichette）适时敲出二垒安打，让蓝鸟攻下这场比赛的第2分。

光芒4上展开反扑，首名打者布兰登．洛威（Brandon Lowe）敲安上垒，两出局后瑞利（Luke Raley）中外野方向的安打带有打点，让球队追回1分。

5下蓝鸟靠两支安打、1个保送攻占满垒，1出局后柯克（Alejandro Kirk）、艾斯皮纳（Santiago Espinal）接连获保送，让蓝鸟接连挤回两分扩大领先，接着扬森（Danny Jansen）击出滚地球造成对手失误，蓝鸟再连拿两分，以6比1领先。

光芒在7上1出局后，贾许．洛威（Josh Lowe）、贝珊柯特（Christian Bethancourt）接连开轰，让球队将落后差距缩小到剩下3分；但之后光芒没有分数持续进帐，最后3分之差吞败，让开季连胜纪录停在13场。

光芒此役输球，战绩13胜1败，仍在美国联盟（AL）东区位居龙头，蓝鸟则以9胜5败暂居美东第2。

© 2023 AFP