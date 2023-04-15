巴特勒轰31分击退公牛 热火闯进季后赛

（法新社迈阿密14日电） 巴特勒今天在附加赛轰下31分，带领热火在附加赛以102比91淘汰公牛，闯进季后赛后，将挑战东区霸主公鹿。

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美国职篮NBA东区附加赛今天进行最后一天的「生死斗」，第10种子芝加哥公牛前一战「下克上」淘汰第9种子多伦多暴龙，在今天对上前役不敌第8种子亚特兰大老鹰的第7种子迈阿密热火。

这场比赛开打不久，热火就取得领先，并在巴特勒（Jimmy Butler）完成「3分打」后，领先达10分，公牛虽靠德罗森（DeMar DeRozan）4罚全进追赶，但热火在斯特鲁斯（Max Strus）三分球5投4中、两罚俱中，一共拿下14分的带领下，在首节以29比21领先公牛。

次节公牛打出9比0开局，一度将落后差距缩小到剩下1分，在佛契维奇（Nikola Vucevic）、卡鲁索（Alex Caruso）单节都攻下6分的联手带领下奋力追赶，但上半场打完热火仍以49比44领先。

下半场开打后，公牛拉出一波12比2的攻势，以56比56将比分扳平，之后更在拉文（Zach LaVine）快攻灌篮后，以60比58超前。热火在马丁（Caleb Martin）上篮得手、巴特勒两罚俱中后要回领先，不过公牛靠着德罗森的「3分打」，在3节打完后反以68比67翻转战局。

末节战况白热化，两队不断拉锯，公牛在德拉蒙（Andre Drummond）接连在篮下逞威、德罗森又不断有「三分打」的精彩演出后取得领先，但热火在巴特勒得分、助攻都有贡献的情况下超前，最终以11分之差获胜。

热火今天获胜，将以东区第8种子身分前进季后赛，首轮将对上头号种子密尔瓦基公鹿；此役输球的公牛则无缘季后赛。

热火的巴特勒、斯特鲁斯今天双双攻下全场最高的31分、赫洛（Tyler Herro）贡献12分、阿德巴约（Bam Adebayo）虽只获8分，但狂抓17个篮板，也是热火能赢球的关键。

德罗森攻下公牛全队最高的26分，卡鲁索、拉文分别攻下16分、15分，替补的怀特（Coby White）贡献14分，佛契维奇则有12分进帐。

© 2023 AFP