独行侠疑为争选秀首轮签故意输球 NBA判罚75万美元

（法新社洛杉矶14日电） 美国职篮NBA达拉斯独行侠本月稍早对战芝加哥公牛时，未让主将上场而以较弱阵容应战引发争议，NBA当局今天表示，经过调查决定对独行侠开罚75万美元。

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独行侠必须赢得那场比赛才有可能晋级季后赛，却决定让5名主将观战不上场，NBA认为此举构成「有损联盟的行为」。

NBA执行副总裁兼篮球运营主管杜马斯（Joe Dumars）说：「达拉斯独行侠上周五对战芝加哥时，决定限制主力球员充分参与那场攸关是否淘汰的比赛，此举已破坏这项运动的诚信。独行侠的作法有负于球迷和联盟。」

根据NBA说法，独行侠决定采此策略是要提升球队在2023年选秀时取得首轮签的机会。

独行侠因为2019年的波辛吉斯（Kristaps Porzingis）交易案，还欠纽约尼克队1个首轮签的机会。不过，如果独行侠名列NBA选秀乐透抽签的前10顺位，就不用放弃这个机会，而在例行赛排名较低将有助增加名列前10顺位的机会。

NBA在声明中说：「独行侠违反了联盟的轮休政策，而且队方的作法和公开声明都显示，有意藉输掉比赛增加在2023年NBA选秀保住首轮签的机会。」

不过，联盟也指出，没有证据证明独行侠当天上场比赛的球员故意输球。

© 2023 AFP