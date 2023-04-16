恩比德与哈登带领76人击败篮网 拿下季后赛首胜

（法新社费城15日电） 恩比德得到26分，哈登得到23分，两人带领费城76人队以121-101击败布鲁克林篮网队，在今天的NBA季后赛第一轮中取得首胜。

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拥有主场优势的76人队，例行赛三分球命中率高居联盟第一，本场76人三分球43投21中，不但写下球队季后赛三分球纪录，也在七战四胜的系列赛中以1胜领先。

哈登（James Harden）表示：「（那）对我们来说是一场很好的胜利。」「我们会看比赛影片，对我们来说，第2场比赛将是系列赛中最艰难的一场。我们已准备好。」

76人主将恩比德（Joel Embiid）是NBA本季例行赛得分王，场均33.1分。他在比赛中遭篮网包夹防守，但有效地将队友带到得分位置。

喀麦隆籍的恩比德，全场15投7中，但罚球11投全进，并有5个篮板、3次助攻，2次封阻与1次抄截。

NBA本赛季助攻王哈登，本场三分球13投7中，另有13次助攻。他在赛后也成为76人史上第一位单场20分、10助攻并贡献5个三分球的球员，队友8个三分球都是由他助攻。

曾是篮网队后场主力的哈登表示，「只是希望透过持球来影响比赛。」

「这是季后赛，事情不见得会像你希望的那样发展。你必须继续努力，继续奋斗，我很高兴我们赢了。」

篮网队在本场比赛中严加看管213公分的恩比德，不过哈登凭藉内线移动、投篮技巧与精准传球撕裂了防守。

哈登表示，「只要我进入禁区并创造出好的投篮机会，我就在做好我的本分，队友大部分时间都把球投进。」

76人队在半场结束时以67-58领先，其中半场13个三分球更创造球队季后赛纪录。

首胜固然让人欣喜，但哈登试图在两个月的季后赛冠军争夺战中保持专注。他说：「要四平八稳。比赛有高低起伏，有赢有输。要四平八稳打下去，要顾全大局。」

篮网队的布里吉斯（Mikal Bridges）得到两队全场最高的30分，但下半场只贡献了7分。

© 2023 AFP