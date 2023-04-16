NBA季后赛 国王击退勇士

（法新社沙加缅度15日电） 美国职篮NBA季后赛，沙加缅度国王队的佛克斯（De'Aaron Fox）得38分，替补球员蒙克（Malik Monk）拿32分，两人带领国王队以126-123击败金州勇士队，这是国王17年来首次在NBA季后赛中获胜。

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国王队自2006年以来就没有进入过季后赛，他们目前在沙加缅度举行的西区季后赛首轮中，暂时以1-0领先卫冕的勇士队。

这场比赛一边是久未尝季后赛滋味的国王，另一边则是去年联盟总冠军勇士。上半场打完勇士61比55小幅领先。

国王队在第3节发起反攻，在佛克斯（De'Aaron Fox）带动下第3节以36比29反超勇士1分。第4节双方拉锯战，分差都不超过5分，比赛终了前0.8秒柯瑞的最后26英尺外3分跳投未中，终场3分饮恨。

国王除佛克斯外，蒙克（Malik Monk）在本场也挹注32分。

卫冕的勇士队今年受伤兵影响，季赛排名仅第6，但伤愈的主力射手柯瑞（Stephen Curry）今天拿下30分，其中三分球投14中6。

国王在7战4胜制的西区季后赛首轮1比0领先勇士，两队将在台湾时间18日上午继续第2战。

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