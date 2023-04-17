中国CBA打假球 姚明称痛心

（法新社上海17日电） 中国篮球协会和CBA今天认定，上海久事和江苏肯帝亚在季后赛因「消极比赛」，双双被取消本季排名和参赛资格，中国篮球协会主席姚明对此表示，「越说到这些，我们越觉得痛心。」

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本赛季中国男子篮球职业联赛（CBA）14日当晚季后赛12进8比赛，上海男篮108比104战胜江苏男篮。江苏男篮在比赛最后时刻连续出现5次低级失误，引发球迷质疑。

影片显示，江苏男篮在最后1分36秒时还手握4分领先优势的情况下，突然连续出现多次失误，包括底线发球直接给了对手被上海队形成反击等。江苏男篮在形势大优的情形下被对手连得10分，最终以4分之差输掉比赛。

赛后许多中国主流媒体，包括新浪网、搜狐以及中国网友都大声挞伐，质疑这场比赛涉嫌打假球。逼得中国篮协和CBA不得不介入调查，最终在今天判罚出炉。

包括取消上海久事、江苏肯帝亚在2022~23年赛季的排名和参赛资格，两队各罚500万人民币，上海队总教练李春江的教练资格被中止5年，江苏队总教练李楠被中止教练资格3年。

此外，江苏肯帝亚总经理史琳杰也遭禁赛5年，上海久事篮球俱乐部总经理蒋育生则被禁赛3年。

前NBA球星姚明对此表示，「这两家俱乐部都历史悠久，江苏队的历史可以追溯到联赛元年，两队都诞生过里程碑式的人物，越说到这些，我们越觉得痛心」。

姚明还说，「对于体育赛事来说，最重要的是信誉，甚至不是能力，我们得通过这次事件来学到教训」。

© 2023 AFP