巴特勒35分率热火取胜 字母哥伤退成公鹿大隐忧

（法新社密尔瓦基16日电） NBA热火今天在巴特勒轰下全场最高35分的带领下，以130比117击败公鹿。但对东区霸主公鹿来说，比季后赛首战输球更令人烦恼的问题，是头号主将安特托昆博1节都没打完就伤退，这成了他们季后赛之旅的最大隐忧。

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美国职篮NBA迈阿密热火在附加赛首战遭亚特兰大老鹰「下克上」吞败，在对芝加哥公牛的第2场附加赛，靠巴特勒（Jimmy Butler）末节频频有关键的输出、整场比赛攻下31分的带领，惊险获胜闯进季后赛；例行赛战绩排名东区第1的密尔瓦基公鹿则是好整以暇地迎接今天季后赛首轮的比赛。

今天这场季后赛公鹿迎战热火系列赛的首战，公鹿看板球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在第1节一次切入篮下后，和对手在空中有身体接触而倒地，他一度趴在地上无法起身，之后虽然能站起来，但因为背伤未再回到场上。

首节热火在巴特勒独得14分的强势演出带领下，以33比24领先；次节巴特勒持续有火烫表现，单节再进帐10分，热火在他率领下，上半场以68比55将领先拉开到两位数。

下半场比赛开打后，热火靠阿德巴约（Bam Adebayo）篮下逞威，个人在第3节独得11分的带领下，在前3节打完后，以102比88领先公鹿；末节公鹿未能将比分超前，最终让热火以13分之差带走关键的系列赛首战胜利。

此役公鹿少了破坏力强大的安特托昆博，禁区得分以46比62居劣势；同时，公鹿今天三分球45投11中，命中率2成44也远不及热火发烫的6成三分球命中率，这些都是公鹿首战败北的关键。

热火的巴特勒今天攻下35分外，还送出11次助攻，阿德巴约18投10中贡献了22分，板凳出发的洛夫（Kevin Love）只打23分钟，就有18分、8篮板的表现。

密道顿（Khris Middleton）攻下公鹿全队最高的33分，哈勒戴（Jrue Holiday）有16分、16助攻的演出，替补出赛的波蒂斯（Bobby Portis）则是贡献了21分，因伤提前退场的安特托昆博只打11分钟，有6分和3篮板进帐。

© 2023 AFP