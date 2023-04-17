灰熊莫兰特伤退 八村垒29分率湖人夺季后赛首胜

（法新社曼菲斯16日电） NBA灰熊头号主将莫兰特今天在第4节伤退，湖人则靠靠板凳出发的八村垒 砍下全队最高29分，在季后赛首轮的系列赛第1战，以128比112取胜。

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美国职篮NBA曼菲斯灰熊今天输球，但最大的坏消息是他们的明星后卫莫兰特（Ja Morant）在第4节中段摔倒，似伤及右手，直接进到休息室，他的伤势将成为灰熊季后赛之旅的一大隐忧。

八村垒（Rui Hachimura）今天表现有如神助，替补出赛的他，包括三分球6投5中在内，14次出手命中11球，两次罚球全进，为洛杉矶湖人拿下29分外，还有6篮板和1助攻进帐。

湖人今天获胜之后在系列赛以1比0领先，下一战两队将于19日继续在灰熊主场交手。

湖人首度在季后赛上场的芮维斯（Austin Reaves），此役攻下23分，其中有14分是在关键的第4节拿下。

戴维斯（Anthony Davis）为湖人贡献22分、12篮板、7阻攻；詹姆斯（LeBron James）则是进帐了21分、11篮板、5助攻。罗素（D'Angelo Russell）也为球队拿下19分，并送出全场最多的7次助攻。

这是湖人继1988年以来，全队再度于季后赛中有4名球员单场攻下至少20分的情况。

对灰熊来说，最触目惊心的一刻出现在第4节，莫兰特切入后在空中和对手有身体接触，他倒地时，原本季末就已经受伤且贴扎的右手似乎再度受伤，他面露痛苦表情，并大声向场边喊叫，示意他必须离场接受治疗。

灰熊的杰克森（Jaren Jackson Jr.）今天攻下全场最高31分，贝恩（Desmond Bane）挹注了22分，提前退场的莫兰特有18分、6篮板进帐。

© 2023 AFP