雷纳德38分建功 快艇夺季后赛首胜

（法新社凤凰城16日电） 美国职篮NBA洛杉矶快艇今天靠雷纳德（Kawhi Leonard）轰下全场最高38分，最终115比110在客场击败凤凰城太阳，拿下季后赛首胜。

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NBA西区第4种子凤凰城太阳，今天比赛开打后手感不佳，首节三分球命中率仅2成86，整体投篮命中率也只有3成18；反观快艇三分球5投3中，命中率高达6成，整体投篮命中率也有5成5。

快艇此役除雷纳德轰下38分外，高登（Eric Gordon）贡献了19分，祖巴茨（Ivica Zubac）有12分、14篮板的双十演出，卫斯布鲁克（Russell Westbrook）仅获9分，但抓下10篮板、送出8助攻，另有3阻攻、2抄截的演出。

太阳杜兰特（Kevin Durant）攻下29分，还送出11次助攻、抓下9个篮板，有准大三元的成绩；布克（Devin Booker）、克莱格（Torrey Craig）分别贡献了26分、22分，艾顿（DeAndre Ayton）挹注了18分，保罗（Chris Paul）只拿7分，但抓下11个篮板、送出10次助攻。（译者：李晋纬/核稿：徐睿承）

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