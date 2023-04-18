沙波尼斯与佛克斯各砍24分 国王击败勇士取得2连胜

（法新社沙加缅度17日电） 美国职篮NBA国王今天靠沙波尼斯、佛克斯双双砍下24分的带领，后来居上以114比106撂倒勇士，在季后赛首轮拿下2连胜。

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17年来首次打进NBA季后赛的沙加缅度国王，在首轮就要和上季的总冠军金州勇士正面交锋。首战在佛克斯（De'Aaron Fox）攻下全场最高38分的带领下，国王逆转勇士，惊险收下胜利，以1比0领先。

今天的系列赛第2战开打后，国王外线完全失灵，13次在三分线外出手只命中1球，勇士靠葛林（Draymond Green）、柯瑞（Stephen Curry）分别拿下7分、5分的联手带领下，以23比17领先。

次节国王轰下41分，并一度在沙波尼斯（Domantas Sabonis）两罚中1后，完成一波31比15的猛烈攻势，反以48比38领先勇士达两位数。上半场在沙波尼斯攻下12分、替补的蒙克（Malik Monk）也拿下11分的联手带领下，国王以58比52逆转战情。

下半场开打后，勇士一度靠汤普森（Klay Thompson）的三分弹将落后缩小到剩下3分，但佛克斯急停跳投得手、穆雷（Keegan Murray）两罚俱中，让国王再将分差拉开，并曾靠一波8比0攻势，取得77比64的13分领先。在前3节结束，仍以83比75领先勇士。

末节勇士全力抢分，在汤普森砍进三分球后，一度将落后追到剩下1分差距。关键时刻，沙波尼斯上篮得手，佛克斯再砍进三分球，国王把领先再拉开到6分。勇士好不容易靠柯瑞两罚俱中止血，但巴恩斯（Harrison Barnes）先拿两分，密契尔（Davion Mitchell）再砍进三分弹，让国王稳住脚步。

读秒阶段汤普森砍进三分球，沙波尼斯则回敬一记灌篮，让国王以8分之差留下胜利。国王此役赢球，在系列赛取得2比0领先，双方接下来将换到勇士主场交手。

沙波尼斯与佛克斯此役都攻下国王最高的24分，赫尔特（Kevin Huerter）、巴恩斯分别拿下15分、13分，从板凳出发的蒙克、密契尔分获18分、14分。

勇士的柯瑞攻下全场最高28分、魏金斯（Andrew Wiggins）、汤普森（Klay Thompson）分别拿下22分、21分，替补的培顿（Gary Payton II）贡献了13分。

© 2023 AFP