马克西33分逆转篮网 76人季后赛夺2连胜

（法新社费城17日电） 马克西攻下全场最高33分，加上恩比德、哈里斯都有「双十」的演出，助76人今天在季后赛以96比84逆转击败篮网，并于系列赛以2比0领先。

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美国职篮NBA季后赛首轮，费城76人与布鲁克林篮网的系列赛，76人首战轰进队史在季后赛最多的21记三分弹，于主场121比101大胜，并在系列赛1比0领先篮网，双方今天继续在76人主场交手。

两队这场比赛开打后的表现平分秋色，篮网的强森（Cameron Johnson）单节独得10分，76人的马克西（Tyrese Maxey）则拿9分，这让双方在首节打完时，以25比25战成平手。

次节，篮网在落后1分之际，打出一波9比0攻势，以40比32超前，并在强森一次灌篮后，一度取得两位数领先。76人在一阵追赶后，靠梅尔顿（De'Anthony Melton）中场前2秒的上篮得手将落后拉近。但在半场结束时，篮网仍以49比44领先76人5分。

两队易篮再战，76人在44比51落后之际，拉出7比0小高潮扳平战局，接着在55比56落后时，马克西、哈登（James Harden）、哈里斯（Tobias Harris）陆续飙进三分球，让他们64比56超前。在哈里斯单节9分、马克西也进帐8分的情况下，76人打出单节24比14攻势，在前3节打完后，反以68比63领先篮网。

末节76人在马克西飙进一记三分球后，将领先扩大到两位数，之后篮网几度试图反扑，都被马克西、恩比德（Joel Embiid）的攻势化解，最终以12分之差后来居上拿下胜利。

76人今天获胜，将带着系列赛2比0的领先优势，系列赛第3战将移师篮网主场进行。

76人的马克西此役砍进6记三分球，攻下冠于全场的33分，恩比德贡献20分、19篮板、7助攻，哈里斯有20分、12篮板进帐，两人都缴出双十成绩。

强森攻下篮网全队最高的28分，布里吉斯（Mikal Bridges）挹注了21分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）则获12分。

© 2023 AFP