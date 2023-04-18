NBA年度最佳防守球员 连两届阻攻王杰克森获选

（法新社纽约17日电） 美国职篮NBA今天宣布本季年度最佳防守球员，由连续两个球季拿下联盟阻攻王的曼菲斯灰熊前锋杰克森（Jaren Jackson Jr.）获得。

广告 继续浏览后续

法新社报导，杰克森至今5个赛季都待在灰熊，这次他在100张第一名选票中拿下56张，共391分，让他首度获得年度最佳防守球员（Defensive Player of the Year）奖肯定。

密尔瓦基公鹿的罗培兹（Brook Lopez）以309分排名第2，克里夫兰骑士的莫布里（Evan Mobley）101分排名第3。

23岁的杰克森是拿下年度最佳防守球员奖第2年轻的球员，历来只有2009年得奖的霍华德（Dwight Howard）比他年轻。霍华德当初得奖时也是23岁，但比杰克森现在小个几个月。

杰克森平均每场比赛赏给对手3次火锅的成绩，排在全联盟之冠。他的父亲打过13年的NBA，曾助圣安东尼奥马刺在1999年拿下总冠军。

杰克森说：「你一定得把自己摆在第2位，与球队有关的一切永远排第1。他（指其父亲）在职业生涯中都是这么做的，他一直想着赢球，对于能过夺冠他心存感激，而这也是我现在正努力要做的，就是拿下属于我的总冠军。」

本季杰克森在灰熊平均每场比赛可获18.6分、6.8篮板、1助攻、1抄截。灰熊本季的防守在全NBA排名第3，例行赛51胜31败在西区排名第2。

身为最接近篮框的护框者，杰克森将对手的命中率压低在全NBA最低的4成69，同时他也正努力让自己成为更具得分威胁的球员。

罗培兹平均每场比赛可有2.5次阻攻，并列联盟第2，还能有15.9分、6.7篮板、1.3助攻进帐。

莫布里平均每场比赛能获16.2分、9篮板、2.8助攻、1.5阻攻。

© 2023 AFP