塔特姆季后赛轰29分 塞尔蒂克2比0领先老鹰

（法新社波士顿18日电） 塔特姆今天轰下29分，队友怀特也攻下26分，两人帮助塞尔蒂克在NBA东区季后赛以119比106获胜，并在系列赛2比0领先老鹰。

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美国职篮NBA季后赛首轮，波士顿塞尔蒂克与亚特兰大老鹰的系列赛，塞尔蒂克首战靠布朗（Jaylen Brown）拿下29分、12篮板，塔特姆（Jayson Tatum）也获25分、11篮板的联手带领下获胜，在系列赛1比0领先。

今天的第2战开打后，老鹰打出22比11开局，但塞尔蒂克靠一波14比0猛攻将比分超前，老鹰虽靠鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）砍进三分球扳平，但下波进攻不但被塞尔蒂克挡下，还被布洛格登（Malcolm Brogdon）拿到球后快速推进，并在脚才刚踩到中线的情况下跃起，以骑马射箭的姿势砍进压哨的超大号三分弹，助塞尔蒂克在首节28比25领先。

次节在布洛格登两罚俱中后，塞尔蒂克将领先扩大到两位数，并在塔特姆远投进切连拿7分的情况下领先达15分，老鹰靠莫瑞（Dejounte Murray）中场前12.1秒的三分弹稍将落后缩小，但塞尔蒂克仍以61比49领先。

下半场比赛，塞尔蒂克打出18比10开局，一度以79比59将领先扩大到20分。但老鹰穷追猛赶，并在欧康伍（Onyeka Okongwu）篮下将球补进后，将落后缩小到个位数，之后双方各进一球，塞尔蒂克在前3节打完，以90比81保持领先。

末节在怀特（Derrick White）上篮得手后，塞尔蒂克得分破百并领先达10分，之后又在史玛特（Marcus Smart）砍进三分球后将领先扩大到20分，最终老鹰无力回天，塞尔蒂克以13分差距收下胜利。

塞尔蒂克今天赢球，在主场拿下2连胜，目前在系列赛以2比0领先，接下来将转到老鹰主场，打系列赛第3战、第4战。

今天塞尔蒂克的塔特姆攻下并列全场最高的29分，另有10篮板、6助攻、1抄截、1阻攻的表现，怀特此役16投11中摘下26分，布朗有18分的贡献，史玛特和替补的布洛格登分获14分、13分。

老鹰的莫瑞攻下29分，并列全场最高，杨恩（Trae Young）挹注了24分，韩特（De'Andre Hunter）有18分、12篮板的双十表现，板凳出发的鲍格达诺维奇也进帐18分。

© 2023 AFP