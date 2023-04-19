太阳123比109击沉快艇 布克领军拚逆转胜

（法新社凤凰城18日电） 美国职篮NBA凤凰城太阳队今天对上洛杉矶快艇队，太阳在明星后卫布克率领下扭转颓势，以123比109胜出，目前两队在西区联盟（Western Conference）季后赛中以1比1战成平手。

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雷纳德（Kawhi Leonard）率快艇一路领先，到比赛进入第2节时，太阳一度落后达到13分，但布克（Devin Booker）在第3节拿下18分，全场砍进38分，率太阳上演逆转秀。

快艇16日在第一场季后赛中，技压地主太阳。快艇在今天的比赛第2节还剩5分多钟的时候，取得49比36领先，看似有望延续先前气势拿下第2连胜。

不过，杜兰特（Kevin Duran）、老将保罗（Chris Paul）和布克在上半场最后几分钟为太阳注入活力，布克在上半场结束时射进一记8公尺远的超大号三分球，将比分扳成59比59平手。

到了第3节，布克火力全开接连得分，率太阳以92比87领先之姿进入第4节。

杜兰特全场贡献25分，保罗则拿下16分，助太阳在主场夺胜。两队20日移师洛杉矶进行第3场比赛。

布克赛后表示：「我们希望在第2场比赛捍卫主场。（在两场主场比赛中）我们赢了其中一场，现在我们要去洛杉矶了。」

他说：「这是季后赛，须不惜一切代价赢得胜利━无论过去2场比赛发生什么事，你都必须继续下一场比赛━这对我们来说是一项新任务。」

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