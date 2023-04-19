贾兰德飙32分轰垮尼克 骑士季后赛扳平战局

（法新社克里夫兰18日电） 靠着贾兰德轰下全场最高32分，NBA骑士今天于季后赛107比90击退尼克，在系列赛扳回一城后，双方目前1比1战成平手。

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美国职篮NBA纽约尼克与克里夫兰骑士在季后赛首轮交手，尼克第1战在布朗森（Jalen Brunson）下半场攻下21分、整场比赛共获27分带领下，在客场「下克上」击败骑士。

比赛开打后，尼克在葛林姆斯（Quentin Grimes ）两罚俱中后一度握有8分领先，但骑士一路追赶，在勒佛特（Caris LeVert）投进一记三分球后，以17比15超前，但尼克靠布朗森的跳投要回领先，之后两队不断纠缠，骑士先靠贾兰德（Darius Garland）两罚俱中扳平，接着再靠勒佛特的三分弹超前，并在首节25比22领先尼克。

次节骑士打出13比4开局，以38比26领先达两位数，并靠着贾兰德单节砍进15分，率队打出34比17的猛烈攻势，在中场以59比39领先达20分。

下半场开打后，骑士在密契尔（Donovan Mitchell）飙进三分球后，一度以66比41领先达25分，在密契尔单节砍进两记三分弹、一共进帐9分的情况下，骑士3节打完持续以82比60领先。

末节尼克无力回天，最终骑士以17分之差拿下他们在本季季后赛的首胜。

骑士首战在主场吞败后，今天在系列赛扳回一城，目前两队1比1平手，接下来将到尼克主场进行系列赛第3战、第4战。

贾兰德除为骑士轰下32分，还送出7次助攻，替补的勒佛特贡献24分，密契尔除攻下17分，送出13次助攻，莫布里（Evan Mobley）则有13分、13篮板的双十演出。

尼克的蓝德尔（Julius Randle）、布朗森分别攻下22分、20分，巴瑞特（R.J. Barrett）和替补的奎克利（Immanuel Quickley）分获14分、12分。

© 2023 AFP