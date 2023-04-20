裁判说他手太黏 大都会王牌投手薛哲遭驱逐退场

（法新社洛杉矶19日电） 美国职棒大联盟MLB纽约大都会王牌投手薛哲今天客场登板交手洛杉矶道奇时遭驱逐退场，原因是一名裁判认为他的手套和手上涂有黏性物质。

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薛哲（Max Scherzer）与一垒审库奇（Phil Cuzzi）等人激烈辩论后，仍于第4局下半上场前被驱逐出场。薛哲坚称，除了大联盟允许使用的松香外，他并未在双手或手套上涂抹其他东西。

薛哲说，投完第一局后，裁判要求他洗手并更换手套，他甚至用了酒精清洗手部。

薛哲强调，他在第4局下半回到球场后，如果还涂抹了松香以外的非法物质，那他「绝对是白痴」。他还说，他已经当着大联盟官员的面洗了手。

薛哲洗过手后，库奇依然认为他的手「太黏了」，薛哲坚称自己没有偷偷涂抹任何东西来对控球做手脚。

「我以我孩子的生命发誓，我绝对没有涂抹其他东西，就是汗水与松香而已，我一遍又一遍地解释，然后他们摸了我的手，说太黏了。当然啊，因为上头沾了汗水和松香。」

大联盟规定球员不得使用黏性物质来增强握球能力，也不能在手套和其他配备上「过度」使用松香，更不能将松香与防晒霜等物质混合使用以增加黏度。

若薛哲被认定违规，将自动停赛10场，他可对此提起上诉。

大都会总教练休瓦特（Buck Showalter）赛后表示，他相信薛哲没犯任何错。

在薛哲提早退场后，大都会靠着5位投手守住比赛，最终以5比3拿下胜利。（译者：纪锦玲）

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