助塞尔蒂克成东区第2 布洛格登获选年度最佳第六人

（法新社纽约20日电） 美国职篮NBA今天公布年度最佳第六人（Sixth Man of the Year）奖得主，转队后改打替补的布洛格登，因帮助波士顿塞尔蒂克在本季例行赛拿下东区第2的57胜25败，因此获得肯定。

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这是30岁的布洛格登（Malcolm Brogdon）生涯获得的第2座个人奖项，过去他曾获选为2016-17球季的年度最佳新秀。

布洛格登在密尔瓦基公鹿打了3个球季后，转到印第安纳溜马打了3季，过去4年他都是不动的先发，但本季到了塞尔蒂克后转为替补球员。他的每场平均得分排在全队第3，仅次于队上的明星球员塔特姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）。

布洛格登说：「这（获奖）是我的荣幸，从溜马到塞尔蒂克，对我来说是一大转变。先前两个球季，我的表现不算非常成功，所以对我来说，这（打替补）是个检验，让我了解也许自己不是队上的头号主将，但我或许可以成为很好的第2、第3或第4人。」

布洛格登这次击败队友波蒂斯（Bobby Portis）和纽约尼克的奎克利（Immanuel Quickley），拿下年度最佳第六人奖。布洛格登在媒体评审团的100张第一名选票中获得60张，共拿下408分，奎克利获得34张第一名选票，拿下326分排名第2，波蒂斯获得6张第一名选票，拿下97分位居第3。

布洛格登本季每场比赛平均可获14.9分、4.2篮板、3.7助攻，本季主要以替补身分出赛的球员中，只有洛杉矶快艇的卫斯布鲁克（Russell Westbrook）在这3项数据上优于布洛格登。

© 2023 AFP