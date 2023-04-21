台湾钱佩芸 LPGA雪佛龙锦标赛首轮领先

（法新社休士顿20日电） 台湾选手钱佩芸今天在LPGA雪佛龙锦标赛上，以低于标准杆5杆的67杆取得首轮领先。雪佛龙锦标赛是今年首场LPGA大满贯赛。

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世界排名第189的钱佩芸，今天在休士顿郊区卡尔顿伍兹（Carlton Woods）的杰克尼克劳斯球场（Jack Nicklaus Signature）以优异表现令众多大牌选手黯然失色。

钱佩芸今天是在第10洞开球，第17洞和第18洞各抓小鸟后，她在第1洞吞下当天唯一的柏忌。

不过钱佩芸第4、5、6洞都顺利抓鸟反弹，第8洞再抓1只以67杆作收，领先美国选手亚力克斯（Marina Alex）1杆，此时下午出发的选手仍在场上，殷安琪（Angel Yin）最后是以69杆作收。 钱佩芸表示，第4洞「非常棒的挖起杆」让她在比赛后段中反弹。她表示「我推入了一个6英尺推杆，然后下一个洞，抓到30英尺小鸟。下一个洞9号铁杆上果岭，送到大约6英尺，然后又一个漂亮的推杆。」

钱佩芸在夏威夷举行的LPGA乐天锦标赛中以第4名作收，当她为比赛首轮做最后准备时，并没有期待这样的结果。

「我昨晚看了果岭轮廓图，难以入睡，感觉好难。我认为我们今天做得很好。」 雪佛龙锦标赛（Chevron Championship）在加州幻象农场（Rancho Mirage）举行了51年，今年移师至德州的新场地。世界排名第一的纽西兰选手高宝�Z（Lydia Ko），今天是以4只小鸟与3个柏忌，在首轮以低于标准杆1杆的71杆作收。

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