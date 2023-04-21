柯瑞36分炮轰国王 季后赛2连败勇士扳回一城

（法新社旧金山20日电） 在季后赛首轮吞下2连败的勇士，今天回到主场靠柯瑞轰下全场最高36分的带领，以114比97击败国王扳回一城，目前在系列赛1比2落后。

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美国职篮NBA卫冕军金州勇士在季后赛首轮，于客场连败给沙加缅度国王两场，赛前在系列赛陷入0比2劣势。

今天回到主场作战，勇士防守悍将葛林（Draymond Green）因前一战踩了国王的沙波尼斯（Domantas Sabonis）一脚而被禁赛1场，所以此役无法出赛，另一防守大锁培顿（Gary Payton II）也因病高挂免战牌，成为此役的利空。

这场比赛的首节，勇士23比20领先之际，穆迪（Moses Moody）砍进三分球让球队将领先扩大到6分，接着迪文森索（Donte DiVincenzo）先是两罚中1，最后又投进压哨球，让他们首节29比20领先国王。

次节在勇士41比35领先之际，卢尼（Kevon Looney）先进球后，柯瑞（Stephen Curry）接着3罚全进，一波5比0的攻势让他们将领先拉开到两位数，国王虽曾将落后缩小到个位数，但柯瑞中场前2.1秒飙进三分球，让勇士在上半场53比41领先。

国王第3节在穆雷（Keegan Murray）两罚中1后，曾将落后缩小到个位数，但柯瑞切入上篮拿下分数，魏金斯（Andrew Wiggins）又砍进三分球，让勇士再把领先拉开到两位数，并在穆迪一次「3分打」、柯瑞飙进三分弹后，将领先扩大到16分。在国王的莱尔斯（Trey Lyles）两罚俱中，柯瑞大号三分球落空的情况下，勇士前3节打完，仍以84比72领先12分。

末节勇士在汤普森（Klay Thompson）飙进三分弹，接着又跳投得手后，以105比83将领先优势扩大到超过20分，最终他们以17分之差拿下胜利。

勇士今天在主场获胜，目前在系列赛仍以1比2落后国王。双方23日将继续在勇士主场进行第4战，勇士若能再赢球，就能在系列赛扳平战局。

勇士的柯瑞此役抢下全场最高36分，魏金斯、普尔（Jordan Poole）分别贡献了20分、16分，汤普森和板凳出发的穆迪分别进帐13分，卢尼虽仅获4分，但狂抓20个篮板，还送出9次助攻，是勇士赢球的一大功臣。

国王的佛克斯（De'Aaron Fox）缴出26分、10篮板、9助攻的准大三元成绩，沙波尼斯有15分、16篮板的双十表现，巴恩斯（Harrison Barnes）、赫尔特（Kevin Huerter）分别进帐17分、13分。

© 2023 AFP