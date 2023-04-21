马克西25分剪下篮网 76人季后赛首轮听牌

（法新社纽约20日电） 76人、篮网今天激烈拚斗，两队各有1人被驱逐出场，76人靠马克西攻下25分，加上恩比德终场前赏给篮网一记致命的「麻辣锅」，最终客场102比97赢球，在NBA季后赛首轮以3比0「听牌」。

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美国职篮NBA季后赛首轮，费城76人在主场打完系列赛前两战后，以2比0领先布鲁克林篮网，两队今天移师篮网主场进行第3战，76人想拚「听牌」，篮网则盼扳回一城。

两队在势在必得的情况下，开赛不到3分钟就在篮下发生冲突。篮网的克莱克斯顿（Nic Claxton）在一次空中接力灌篮后，得理不饶人的跨过76人倒在篮下的恩比德（Joel Embiid），气不过的恩比德一脚往克莱克斯顿胯下踢去。裁判在检视当下的画面后，吹了克莱克斯顿技术犯规，恩比德则被判一级恶性犯规。首节76人靠马克西（Tyrese Maxey）攻下12分带领，以32比28领先

次节76人在马克西砍进三分球后，以51比40领先篮网达两位数。上半场76人在马克西攻下15分，哈登（James Harden）、哈里斯（Tobias Harris）分获12分、10分的联手带领下，以58比47领先地主篮网。

下半场开打，篮网布里吉斯（Mikal Bridges）砍进三分球，并两次灌篮成功，加上克莱克斯顿成功的「3分打」，拉出19比5开局，以66比63将比分超前。76人一度靠哈登切入后的得分和梅尔顿（De'Anthony Melton）的三分球扳平，但篮网丁威迪（Spencer Dinwiddie）砍进三分球再要到领先。

哈登在第3节剩下13.1秒时切入，挥肘打到防守球员的重要部位，被认定是二级恶性犯规，因此被驱逐出场。篮网靠单节35比18的攻势，3节打完后以82比76超前。

末节，克莱克斯顿灌篮得手后，对恩比德「呛声」而吞下他本场比赛的第2次技术犯规，因此也被罚出场。篮网在欧尼尔（Royce O'Neale）篮下补进后一度领先5分，但马克西连拿8分助76人超前。丁威迪终场前8.1秒的上篮，挨了恩比德一记麻辣锅，加上篮网终场前6.1秒的发球又发生失误，让76人最终以5分之差带走胜利。

76人在季后赛连拿3胜后，在7战4胜制的系列赛以3比0「听牌」，两队接下来将于23日继续在篮网主场进行第4战，76人最快可在当天晋级。

马克西此役攻下76人全队最高的25分，今天被判二级恶性犯规被驱逐出场的哈登，拿下21分、5篮板、4助攻，哈里斯贡献了15分，恩比德有14分、10篮板的双十成绩，并有2阻攻、2助攻、1抄截的表现，板凳出发的梅尔顿则有13分进帐。

篮网的布里吉斯今天攻下全场最高26分，丁威迪、强森（Cameron Johnson）分获20分、17分，此役吞下两次技术犯规被罚出场的克莱克斯顿有18分、4篮板、2助攻进帐。

© 2023 AFP