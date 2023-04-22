老鹰杨恩力挽狂澜 季后赛击败绿衫军扳回一城

（法新社洛杉矶21日电） 美国职篮NBA季后赛首轮，亚特兰大老鹰今天靠杨恩（Trae Young）32分、莫瑞（Dejounte Murray）25分率领，主场130比122击败波士顿塞尔蒂克，7战4胜制系列扳成1比2。

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面对绿衫军系列赛取得2比0优势，且联盟史上还没有球队能在季后赛7战4胜制系列陷0比3绝境下翻身，返回主场的老鹰有不能遭对手听牌压力，阵中球星杨恩也摆脱前两战的低迷，缴出精彩表现。

杨恩赛后说：「我只需在场上把该做的做好。全队整晚力拚不懈，但率队赢球的责任在我身上，不仅是在得分，有时得须让所有人都参与其中。今晚我做到了。」

杨恩今天22投12中拿32分，外带6篮板9助攻2火锅，终于挡下东区第2种子、去年在总冠军赛才不敌金州勇士的塞尔蒂克。

绿衫军这边塔特姆（Jayson Tatum）29分10篮板，史玛特（Marcus Smart）24分、布朗（Jalen Brown）15分。塞尔蒂克今晚虽砍进21记三分球比对手多6个，但篮板29比48狂输老鹰，让老鹰光靠第2波补篮就拿23分。

两军将于台北时间24日上午继续在亚特兰大进行第4战。

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