NBA多伦多暴龙队错失季后赛 总教练纳斯被炒

（法新社蒙特娄21日电） 美国职篮NBA多伦多暴龙队无缘季后赛，总教练纳斯（Nick Nurse）今天遭球队开除。纳斯曾带率龙队夺得2019年总冠军，还是2020年NBA年度最佳教练。

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暴龙队总裁尤基利（Masai Ujiri）宣布这项异动。他表示在例行赛41胜41败、附加赛输给芝加哥公牛队之后，球队需要「重启」。

尤基利说：「决定作出这样的调整既不容易也不轻松，特别是对一位带给球队重大历史成就、扮演率球队度过诸多艰难时刻稳固舵手的人。」

「但对我们来说这是一个重启、重新聚焦、安排人员和球员的机会，好让我们实现赢得下一个冠军的目标。」

现年55岁、美国籍的纳斯曾在欧洲执教11个赛季，带领伯明翰（Birmingham）与曼彻斯特（Manchester）夺得英国联赛冠军。他是在2013年加入暴龙担任凯西（Dwane Casey）的助理教练，并在暴龙2018年季后赛第二轮遭横扫后，接替凯西担任总教练。

纳斯2019年率暴龙击败两度卫冕的勇士队拿下总冠军，2020年获选为NBA年度最佳教练。

不过暴龙2021年无缘季后赛，去年季后赛首轮又输给费城，本季稍早于附加赛时又在主场浪费19分领先优势败给公牛，再次被摒除于季后赛门外。

纳斯带领暴龙队的5个赛季中，战绩为227胜163败。

据报导，上赛季曾带领波士顿塞尔蒂克队打进NBA总决赛的乌度卡（Ime Udoka），将是暴龙新帅的热门人选之一。

© 2023 AFP