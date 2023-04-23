光芒开季连21战开轰 刷新MLB纪录

（法新社迈阿密22日电） 光芒今天在延长赛后，以4比3击退白袜，挥出再见安打的，是1局下半敲出两分炮，让球队以开季连续21场比赛有全垒打，刷新MLB纪录的阿罗萨雷纳。

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美国职棒大联盟MLB坦帕湾光芒在主场卯上芝加哥白袜3连战的第2场比赛，光芒1下1出局、垒上有1名跑者的情况下，阵中强打阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）在球数2好2坏之际，将白袜先发投手赛斯（Dylan Cease）一记95英里的四缝线速球送上中左外野方向的看台，让光芒很快以2比0取得领先。

阿罗萨雷纳这一轰，让光芒开季至今21场比赛，场场都有烟火秀可看，这也刷新大联盟的纪录。西雅图水手过去曾在2019年时，缔造开季连20场比赛有全垒打演出的纪录。

今年光芒开季的前20战一共击出45支全垒打，是大联盟史上第2多的纪录，过去圣路易红雀曾在2000年的前20战挥出47轰。

此役白袜靠希梅内斯（Eloy Jimenez）、葛兰多（Yasmani Grandal）分别于2上、5上挥出阳春弹扳平战局，但阿罗萨雷纳5下带有打点的安打，让光芒以3比2要回领先。

席茨（Gavin Sheets）8上的阳春全垒打帮助白袜再度扳平战局，也将比赛逼进延长，但阿罗萨雷纳再次跳出来拯救光芒，他在10下挥出带有打点的再见安打，让光芒4比3气走白袜。

阿罗萨雷纳此役5打数3安打，扫回4分打点，无疑是率光芒获胜的一大英雄。

光芒开季至今战绩18胜3败傲视全大联盟，主场至今保持不败，是1901年以来，能在主场拿下开季12连胜的第4支球队。

过去纽约巨人曾于1907年拿下主场开季15连胜，洛杉矶道奇曾于2009年抢下主场开季13连胜，底特律老虎则曾于1911年有主场开季12连胜的演出。

© 2023 AFP