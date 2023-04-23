公鹿字母哥缺阵 巴特勒率热火季后赛2比1领先

（法新社迈阿密22日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博背伤持续缺阵，让迈阿密热火今天在巴特勒攻下全场最高30分的情况下，以121比99赢球，并在季后赛首轮以2比1领先。

广告 继续浏览后续

NBA东区霸主公鹿17日在季后赛首战就出现大利空，头号主将安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）第一节只打11分钟就因背痛提前下场，第2战完全没有出赛；双方前两战打完以1比1战成平手。

两队第3战回师热火主场，安特托昆博持续高挂免战牌，热火靠「士官长」巴特勒（Jimmy Butler）单节砍进17分，在首节以29比21领先。

次节热火追加领先分数，在劳瑞（Kyle Lowry）砍进一记三分球后，以48比30领先达18分，公鹿虽曾靠密道顿（Khris Middleton）的三分弹将落后缩小到个位数，但马丁（Caleb Martin）回敬一记三分球，让热火再度以两位数领先。中场前13秒，洛夫（Kevin Love）在三分线外出手命中，让热火半场打完以66比53将领先扩大到两位数。

易篮再战后，热火第3节扩大领先分数，在劳瑞要到两分后，一度90比70领先达20分 ，前3节打完后也以94比79领先公鹿。

公鹿末节始终未能将分差缩小，两队陆续换上替补球员出赛，也让比赛胜负提前定调，最终热火以22分之差轻松赢球。

热火今天获胜，在系列赛取得2比1领先，两队25日将持续在热火主场进行系列赛第4战，热火有机会在主场拿下「听牌」优势。

热火的巴特勒攻下全场最高30分外，另有5篮板、4助攻、2抄截的成绩，阿德巴约（Bam Adebayo）有12分、11篮板的双十表现，斯特鲁斯（Max Strus）同样进帐12分，板凳出发的马丁（Caleb Martin）也贡献12分、11篮板的双十成绩，同样是替补上阵的罗宾逊（Duncan Robinson）、劳瑞分别获得20分和15分。

密道顿拿下公鹿全队最高23分，哈勒戴（Jrue Holiday）、艾伦（Grayson Allen）分别进帐19分、14分，替补的康纳顿（Pat Connaughton）缴出11分，只拿9分的波蒂斯（Bobby Portis）此役抓下10个篮板。

© 2023 AFP