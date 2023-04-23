戴维斯缴双十 湖人首节灌爆灰熊季后赛领先

（法新社洛杉矶22日电） 湖人今天在季后赛首轮第3战，打出35比9开局灌爆灰熊，并靠戴维斯交出31分、17篮板的「双十」成绩单，以111比101赢球，并在系列赛2比1领先。

广告 继续浏览后续

美国职篮NBA曼菲斯灰熊与洛杉矶湖人在季后赛首轮的交手，双方在灰熊主场进行的前两战打完后，以1比1战成平手，两队今天改到湖人主场打第3战。

这场比赛开打后，作客的灰熊水土不服，表现荒腔走板，单节三分球13投仅1中，命中率不到1成，一共25次出手也才命中3球，整体投篮命中率只有1成2，仅拿下个位数的9分，这让湖人首节轻松以35比9大幅领先。

体育电视频道ESPN表示，两队首节分差达26分，追平了NBA季后赛史上第1节打完分差最大的纪录。

次节灰熊回神，在莫兰特（Ja Morant）单节攻下12分的带领下，打出28比18的攻势将落后稍微拉近，但湖人上半场仍以53比37领先。

下半场的比赛，湖人在戴维斯（Anthony Davis）单节灌进15分的带领下，于3节打完后以88比68将领先再扩大到20分。

末节灰熊在莫兰特单节飙进24分的的带领下急起直追，不断将比分差距拉近的情况下，在贝恩（Desmond Bane）砍进一记三分球后，一度将落后缩小到个位数的9分，所幸湖人靠罗素（D'Angelo Russell）的进球稳住脚步，最终仍以10分之差留下胜利。

湖人今天获胜，在7战4胜制的系列赛以2比1领先，两队台湾时间25日将继续在湖人主场进行第4战。湖人若能再赢球，将能带着「听牌」优势到灰熊主场打第5战。

此役湖人的戴维斯有31分、17篮板的双十成绩，并有2助攻、2抄截、3阻攻的表现，詹姆斯（LeBron James）贡献了25分、9篮板，罗素、芮维斯（Austin Reaves）分别拿下17分、13分，板凳出发的八村垒（Rui Hachimura）包括三分球两投全进在内，10次出手命中6球，一共拿下16分。

灰熊的莫兰特轰下全场最高45分，并送出13次助攻、抓下9个篮板，有准大三元的亮眼演出，贝恩、杰克森（Jaren Jackson Jr.）分别进帐18分、13分，只拿6分的提尔曼（Xavier Tillman）抢下12个篮板。

© 2023 AFP