美国体操天后拜尔丝 宣布结婚喜讯

（法新社华盛顿22日电） 美国体操天后拜尔丝和NFL休士顿德州人安全卫欧文斯今天宣布他们结婚的喜讯，并在社群媒体发布了两人的结婚照片。

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这对拜尔丝（Simone Biles）和欧文斯（Jonathan Owens）来说，可说是完美的结局。拜尔丝曾在2016里约奥运勇夺女子体操全能金牌，也5次在世锦赛拿下全能金牌；欧文斯则是于2019年与职业美式足球联盟NFL休士顿德州人（Houston Texans）签约。

这对佳偶去年2月宣布订婚，这次他们发布的照片中，有一张是两人站在牧师的面前。

拜尔丝在Instagram上说：「我已正式成为欧文斯太太。」

和其他人一样，欧文斯也回了拜尔丝的发文，他说：「老婆有枚很漂亮的戒指」及「永远的第1天」。

27岁的欧文斯发了张照片，并写下：「我的（爱）人，直到永远。」26岁的拜尔丝则回了他：「老公，我爱你。」

拜尔丝在里约奥运赢得个人全能、跳马、地板和女子团体共4面金牌，以及平衡木的铜牌。

在那之后的东京奥运，拜尔丝被视为夺金大热门，但她在心理健康问题及安全的考量下，放弃了大多数的比赛。

最终，拜尔丝在东京奥运拿下女团银牌、平衡木铜牌。

拜尔丝生涯拿过25面世锦赛奖牌，其中有19面是金牌，去年更获美国总统拜登颁发「总统自由勋章」（Presidential Medal of Freedom）。

© 2023 AFP