吉田正尚全垒打连发 单局两轰比肩欧提兹等红袜传奇

（法新社密尔瓦基23日电） MLB红袜阵中的日籍强打吉田正尚，今天在对酿酒人之战的8局上半，单局挥出包括一支满贯炮在内的两支全垒打，让球队12比5后来居上带走胜利。

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美国职棒大联盟MLB波士顿红袜客场挑战密尔瓦基酿酒人3连战的最后一场比赛，红袜1局上半就靠吉田正尚的高飞牺牲打先驰得点，2上他们再添两分，以3比0领先。

地主酿酒人4下先靠安德森（Brian Anderson）的全垒打追回1分，5下再靠叶力奇（Christian Yelich）的安打及亚当梅斯（Willy Adames）的牺牲打各添1分。双方以3比3战成平手之际，酿酒人7下靠红袜投手的暴投跑回超前分，以4比3超前。

红袜8上首名打者特纳（Justin Turner）开轰扳平战局，下一棒的吉田正尚跟着挥出阳春跑，让球队5比4超前。康纳．王（Connor Wong, 音译） 在1出局、垒上有两名跑者的情况下，挥出带有两分打点的安打，让红袜7比4扩大领先差距。随后在满垒的情况下，特纳获保送，挤回红袜的第8分。

在依旧满垒的情况下，吉田正尚上场打击，在看了两个好球后，他将一记98.6英里四缝线速球击成界外球，接着他逮中一个84.5英里的滑球，一棒将球送上右外野看台，这支满贯炮是他单局挥出的第2支全垒打，也是他在大联盟的第1支满贯炮，那让红袜12比4大幅领先。

29岁的外野手吉田正尚，曾代表日本拿下东京奥运棒球金牌，上个月也帮日本在世界棒球经典赛（World Baseball Classic）击败劲敌美国夺冠。吉田正尚表示，他不记得自己过去曾有这样的表现。

吉田正尚透过翻译说：「我很荣幸能被载入史册，并加入红袜传奇之林。」

酿酒人8下虽靠安德森挥出个人单场的第2支全垒打追回1分，但红袜最终仍以7分之差获胜。

吉田正尚在去年12月正式加盟红袜前，帮助日本职棒欧力士猛牛赢得去年的日本一（日本职棒总冠军）。

吉田正尚成为2013年多伦多蓝鸟的安卡纳松（Edwin Encarnacion）后，首位能在大联盟比赛的单局中，挥出包括一发满贯炮在内两支全垒打的选手。

红袜队史只有3个球员有单局两轰的纪录，他们分别是2008年的欧提兹（David Ortiz）、2002年的贾西亚帕拉（Nomar Garciaparra）、1990年的伯克斯（ Ellis Burks）。

吉田正尚说：「今天对我来说真是美好的一天，但我还是要说，球季才刚开始，所以我会持续做好准备，继续在球季中奋战。」

同样在红袜阵中的台湾选手张育成，此役担任游击手，打先发第9棒，他今天有5打数2安打的表现。（译者：李晋纬/核稿：陈政一）

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