喊不存在的暂停险让勇士翻船 柯瑞率队扳平国王

（法新社旧金山23日电） 今天在美国职篮NBA季后赛攻下32分的柯瑞，关键时刻喊出「不存在的暂停」，差点让金州勇士将到手的胜利飞走，所幸他们最终以126比125气走沙加缅度国王，让两队在系列赛以2比2战成平手。

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这场比赛末节剩下1分25秒时，魏金斯（Andrew Wiggins）跳投得手，让勇士126比121将领先拉开到5分。

而接下来最后关键时刻柯瑞（Stephen Curry）却两次罕见失手，差点把胜利拱手送人。

比赛终了前57秒，勇士本有机会将领先扩大到8分，但柯瑞三分线外空档的跳投居然落空。

之后柯瑞又在勇士已经没有暂停可用的情况下喊出暂停，这让他们吃下技术犯规，也因此让国王有罚球机会。而在国王的蒙克（Malik Monk）罚进1球后，勇士仅剩4分领先。

之后国王的佛克斯（De'Aaron Fox）再飙进一记三分弹，把勇士的优势削减至1分。接下来在柯瑞跳投失手后，国王在终场前12.1秒握有最后一波球权。

但在暂停部署过后，2015年曾随勇士拿下总冠军，目前效力国王的巴恩斯（Harrison Barnes）选择在三分线外出手却未能命中，让勇士在惊涛骇浪中1分气走国王。

赛后柯瑞如释重负地说：「确实有点太粗心…不知道还剩多少暂停，还有几次关键的投篮失手。但我们在最后10秒做到了防守上该做的事。」

「我们守住主场，现在我们要继续往前迈进。」

国王上半场69比65领先，但下半场开打后，勇士靠单节37比23攻势，在前3节打完后，反以102比92领先多达10分。

末节国王打出7比0开局，将落后追到剩下3分，之后两队不断拉锯，也曾互换领先，但双方领先的分差都不大。

柯瑞攻下勇士全队最高的32分，汤普森（Klay Thompson）、普尔（Jordan Poole）分获26分、22分，魏金斯挹注了18分。遭禁赛1场，在今天回归的葛林（Draymond Green）从板凳出发，有12分、10篮板、7助攻的贡献。只获8分的卢尼（Kevon Looney）抓下14个篮板，并送出6次助攻。

国王方面，佛克斯轰下全场最高38分，穆雷（Keegan Murray）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）分获23分、14分，替补的蒙克、密契尔（Davion Mitchell） 分别拿下16分、12分。

两队目前在7战4胜制的系列赛战成2比2平手，接下来将于台湾时间27日在国王主场进行第5战。

© 2023 AFP