塔特姆与布朗各拿31分 塞尔蒂克猎鹰季后赛首轮听牌

（法新社亚特兰大23日电） 靠着塔特姆与布朗分别攻下31分的联手带领，NBA塞尔蒂克今天以129比121客场击败老鹰，并以3胜1负成绩，在季后赛首轮「听牌」。

广告 继续浏览后续

美国职篮NBA季后赛首轮，波士顿塞尔蒂克在打完前3战后，以2比1领先亚特兰大老鹰。

今天的系列赛第4战，塞尔蒂克首节在塔特姆（Jayson Tatum）、怀特（Derrick White）分别攻下11分、10的联手带领下，以35比25领先老鹰10分。

次节史玛特（Marcus Smart）独得8分，让塞尔蒂克在半场打完后将优势稍微拉大至65比53。

老鹰在下半场开展开反扑，一度在杨恩（Trae Young）连进两球后，将落后缩小到5分。然而，史玛特切入上篮得手、塔特姆两罚俱中，布朗（Jaylen Brown）也投进两分，塞尔蒂克拉出6比0小高潮，以78比67再度将领先拉至两位数。之后老鹰一阵穷追猛赶，并在鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）砍进一记三分球后，追到只剩3分差距，但史玛特切入后的灌篮，让塞尔蒂克打完3节后，以92比87领先。

末节老鹰曾在杨恩飙进三分弹后，将分差压到剩下4分，但塞尔蒂克靠布洛格登（Malcolm Brogdon）急停跳投命中，加上之后的两罚中1再将比分拉开，并于布朗的补进后，以108比98再握有两位数领先，再靠塔特姆投进的三分球将领先扩大到12分。之后老鹰反扑无力，让塞尔蒂克8分之差带走胜利。

塞尔蒂克今天抢下胜利，率先「听牌」后，将于台湾时间26日回到主场打系列赛第5战，最快可于当天晋级。

塔特姆此役攻下塞尔蒂克全队最高的31分，并有7篮板、4助攻、3阻攻的表现，布朗三分球4投3中，同样也攻下31分，史玛特、怀特分获19分、18分，板凳出发的布洛格登、威廉斯三世（Robert Williams III）也分别贡献了14分、13分，霍福德（Al Horford）虽完全没有拿下分数，但抓下11个篮板。

老鹰的杨恩除拿下全场最高35分，还送出15次助攻，韩特（De'Andre Hunter）、莫瑞（Dejounte Murray）分别贡献了27分、23分，卡佩拉（Clint Capela）则有10分进帐。

© 2023 AFP