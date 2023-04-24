布朗森29分退骑士 尼克季后赛首轮听牌

（法新社纽约23日电） 靠着布朗森攻下29分的带领，美国职篮NBA纽约尼克今天102比93击退克里夫兰骑士，在季后赛首轮取得3比1「听牌」优势。

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布朗森（Jalen Brunson）此役投进5记三分球，另有6篮板、6助攻的成绩。

今天赢得系列赛第4战后，尼克接下来只要在剩下的3场比赛再拿1胜，即可自2013年以来首度闯进东区季后赛次轮。

系列赛第3战以99比79大胜的尼克，今天次节一度领先多达15分，看似将再度轻松赢球。

但上半场打完尼克只领先9分，加上骑士第3节打出单节26比19的反扑，让尼克3节结束后只剩两分领先。好在尼克第4节强势反弹，为这场竞争激烈的比赛画下句点。

尼克全队4人得分达两位数，除布朗森攻下全场最高29分外，巴瑞特（R.J. Barrett）也挹注了26分，哈特（Josh Hart）贡献了19分，罗宾森（Mitchell Robinson）有12分、11篮板的双十成绩。

两队接下来将于台湾时间27日在骑士主场进行系列赛第5战，尼克最快可于当天晋级。若尼克顺利闯过首轮，次轮将面对密尔瓦基公鹿与迈阿密热火系列赛的胜方，目前热火以2比1握有领先。

贾兰德（Darius Garland）攻下骑士全队最高的23分，并送出10次助攻，艾伦（Jarrett Allen）、勒佛特（Caris LeVert）都拿下14分，莫布里（Evan Mobley）、密契尔（Donovan Mitchell）分别获得12分、11分，替补的奥斯曼（Cedi Osman）进帐10分。

© 2023 AFP