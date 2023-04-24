爱德华兹34分率灰狼扳回一城 避免遭金块横扫

（法新社明尼阿波利斯23日电） 包括比赛结束前11.5秒关键的三分弹在内，爱德华兹今天在NBA季后赛攻下34分，帮助灰狼于延长赛后，以114比108惊险击退金块，避免遭横扫出局的命运。

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NBA灰狼今天在爱德华兹攻下34分，汤斯、戈贝尔都有双十演出的情况下，在延长赛后以114比108惊险击退金块，在季后赛扳回一城，目前在系列赛1比3落后。

美国职篮NBA西区头号种子丹佛金块，在季后赛首轮对上第8种子明尼苏达灰狼，金块在前3场比赛拿下3连胜率先「听牌」，今天继续在灰狼主场打系列赛第4战。

面对输球就要提前「放暑假」的背水一战，灰狼今天在比赛首节靠爱德华兹（Anthony Edwards）独得8分的带领，以24比23领先金块；次节金块在高登（Aaron Gordon）独拿9分领衔下，以52比48逆转战情。

下半场的比赛，灰狼在爱德华兹的切入上篮得手后超前，但金块在莫瑞（Jamal Murray）飙进三分弹后扳平。此时，灰狼连拿7分取得领先，并在前3节打完后以80比74超前。

灰狼末节拉出10比4开局，但金块回敬6比0攻势，将落后缩小到6分。此时戈贝尔（Rudy Gobert）篮下放进两分，并赏了高登一记麻辣锅，加上康利（Mike Conley）、爱德华兹接连进球，让灰狼再度握有12分领先。

此时，金块靠约基奇（Nikola Jokic）和小波特（Michael Porter Jr.）联手拉出11比0攻势，将落后缩小到剩下1分，并在高登回敬戈贝尔一记火锅、约基奇两罚中1后扳平比分，握有最后一击的灰狼以失误收场，让比赛进到延长。

延长赛两队拉锯，灰狼在落后1分之际，靠亚历山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）连砍两记三分球和爱德华兹的上篮连下8分，反倒取得7分领先。但莫瑞连进两球，约基奇也上篮得手，让金块仅剩1分落后。关键时刻爱德华兹飙进三分球，康利最后4秒的两罚也全进，最终灰狼6分之差留下胜利。

灰狼今天艰苦拿下胜利，但金块在系列赛仍以3比1握有「听牌」优势，两队接下来将于台湾时间26日在金块主场进行第5战。

灰狼爱德华兹此役攻下34分，康利贡献19分、8助攻，汤斯（Karl-Anthony Towns）拿下17分、11篮板，戈贝尔获得14分、15篮板，两人都交出双十成绩单，替补的安德森（Kyle Anderson）则是进帐了11分。

金块的约基奇今天攻下全场最高43分，并抓下11个篮板，有双十演出，莫瑞贡献了19分，小波特、高登分别拿下15分、14分，替补的布朗（Bruce Brown）则有11分进帐。

© 2023 AFP