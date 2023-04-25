巴特勒轰56分写纪录 热火退公鹿季后赛首轮听牌

（法新社迈阿密24日电） 今天几乎整场比赛都处于落后的热火，在巴特勒狂轰写纪录的56分带领，加上全队在末节猛攻41分，以119比114逆转击败东区头号种子公鹿，在NBA季后赛首轮的对战中，意外率先取得3比1听牌优势。

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美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天在迈阿密热火主场打季后赛首轮第4战，公鹿头号主将安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）系列赛首战只打11分钟就因背伤提前退场，接下来两战都只能作壁上观，也让球队陷入1比2落后，今天他重新归队是公鹿的一大利多。

这场比赛开打后，公鹿打出17比5开局，热火在巴特勒（Jimmy Butler）的带领下逐步将分差缩小，在他砍进三分球，又完成一次「3分打」后，追到仅剩两分落后。公鹿则在密道顿（Khris Middleton）命中三分球、安特托昆博篮下补进后止血，虽然巴特勒跳投得手再抢两分，但公鹿首节仍以33比28领先。

次节，热火一度因为阿德巴约（Bam Adebayo）拿下分数、巴特勒两罚俱中而扳平比分，但公鹿在安特托昆博与罗培兹（Brook Lopez）联手下，打出9比0攻势重回领先。之后热火一度在海史密斯（Haywood Highsmith） 飙进三分球后，将落后小到剩下3分，但罗培兹两罚俱中、哈勒戴（Jrue Holiday）的跳投也得手，这让公鹿在上半场打完后，以57比50保持领先。

下半场开打后，公鹿几度把领先扩大到12分，但热火都能及时将落后缩小到个位数，但公鹿在密道顿的一次进球后，将领先拉开到整场比赛最大的15分，但在巴特勒、泽勒（Cody Zeller）、马丁（Caleb Martin）接连进球后，热火追到只落后9分，公鹿靠安特托昆博的上篮得手，在3节打完后以89比78，握有两位数领先。

末节热火在89比101落后之际，拉出一波13比0攻势，以102比101超前，之后两队拉锯、互有领先，热火在巴特勒砍进三分球后，以1分超前，接着他再跳投命中，在终场前58秒领先3分。

此时公鹿哈勒戴发生失误，巴特勒拿到球后切入造成对手犯规，在他两罚俱中后，热火将领先拉开到5分，随后阿德巴约也两罚俱中，热火领先达7分，之后热火保持领先，最终以5分之差收下胜利。

热火今天逆转取胜，在7战4胜制系列赛率先拿到听牌优势，接下来将于台湾时间27日前进公鹿主场打第5战，有机会在当天写下新的「老8传奇」，抢下晋级资格。

热火的巴特勒此役轰下56分，是他生涯的新高，也写下队史在季后赛的纪录，他另外抓下9个篮板，阿德巴约有15分、8篮板的表现，文森（Gabe Vincent）贡献10分、8助攻， 板凳出发的马丁抢下12分、9篮板。

公鹿的安特托昆博有26分、10篮板、13助攻的大三元成绩，罗培兹有36分、11篮板的双十成绩，密道和哈勒戴皆获14分。

© 2023 AFP