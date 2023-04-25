詹姆斯缴双20退灰熊 湖人延长赛后赢球听牌

（法新社洛杉矶24日电） NBA湖人今天在詹姆斯缴出22分、20篮板的双20成绩带领下，于延长赛后117比111击退灰熊，以3比1在季后赛首轮听牌。

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美国职篮NBA季后赛首轮，西区第7种子洛杉矶湖人在打完前3战后，在系列赛2比1领先第2种子曼菲斯灰熊，今天他们继续在主场作战。

比赛首节，湖人在范德比（Jarred Vanderbilt）包括三分球4投2中在内，6次出手命中4球、独得10分的带领下，以29比23取得领先。

次节湖人打出15比7开局，以44比30领先达14分。之后灰熊靠着一波7比0攻势，将落后缩小到8分差距。灰熊接着在45比54时连拿7分，包括贝恩（Desmond Bane）终场前3.1秒砍进的三分球，这让湖人上半场仅以54比52领先两分。

下半场的比赛，灰熊在莫兰特（Ja Morant）投进两分后，以66比66扳平战局。接着他妙传给提尔曼（Xavier Tillman）灌篮得手，让灰熊将比分超前。第3节读秒阶段，八村垒（Rui Hachimura）砍进三分球帮湖人追平，但莫兰特随即在下一波进攻时，以一个切入后的单手爆扣，让灰熊3节打完以83比81两分超前。

末节两队不断拉锯，灰熊一度领先7分，但湖人在罗素（D'Angelo Russell）接连飙进3个三分球的情况下超前。读秒阶段贝恩的进球虽让灰熊领先，但詹姆斯（LeBron James）也及时上篮得手，让两队再度平手。在莫兰特的最后一击挨了戴维斯（Anthony Davis）一记麻辣锅后，两队104比104让比赛进到延长。

延长赛戴维斯、詹姆斯相继进球，让湖人要到4分领先，灰熊虽曾靠布鲁克斯（Dillon Brooks）的灌篮，一度将落后缩小到剩下1分，但戴维斯与詹姆斯又接连进球，让湖人握有5分领先优势，并在最终以6分之差留下胜利。

湖人今天赢球后听牌，两队台湾时间27日将于灰熊主场进行的系列赛第5战交手，湖人最快可于当天晋级。

湖人的詹姆斯有22分、20篮板的双20成绩外，还送出7次助攻，并有2次阻攻；戴维斯有12分、11篮板的双十演出，另有2助攻、2抄截、4阻攻进帐。芮维斯此役攻下全队最高23分，罗素、范德比分获17分、15分，替补的施洛德（Dennis Schroder）有12分进帐。

灰熊的贝恩轰下全场最高36分，杰克森（Jaren Jackson Jr.）有14分、14篮板的双十成绩，莫兰特贡献了19分，提尔曼、布鲁克斯（Dillon Brooks）分获12分、11分。

© 2023 AFP