马卡南获年度最佳进步奖 爵士队史第1人

（法新社纽约24日电） 本季平均得分较上季暴增近11分的犹他爵士芬兰籍中锋马卡南，今天拿下美国职篮NBA年度最佳进步奖，是队史首位获奖者。

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25岁的马卡南（Lauri Markkanen）本季转到犹他爵士，首次获选参加明星赛，例行平均每场比赛可攻下25.6分、送出1.9助攻，两项数据都是生涯新高，每战平均还可抓下8.6个篮板。

马卡南本季的平均得分多了10.87分，是本季全NBA进步最多的表现。他本季的投篮命中率4成99、罚球命中率8成75，都是生涯最佳。

目前在芬兰服兵役的马卡南，在赫尔辛基告诉NBA的转播单位TNT说：「我觉得很不可思议，能获得这个奖项，是莫大的荣幸。」

身高213公分的马卡南，父母都是职业篮球员，他在2017年的NBA选秀会，被明尼苏达灰狼以首轮第7顺位选上，但灰狼随即把他交易到芝加哥公牛，在公牛待了4个球季后，他转到克里夫兰骑士，骑士去年9月拿他交易，从犹他爵士换回密契尔（Donovan Mitchell）。

马卡南是继2017年密尔瓦基公鹿的希腊球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）后，最新一位获得NBA年度最佳进步奖的欧洲球员，也是爵士获此殊荣的队史第1人。

马卡南这次击败了奥克拉荷马雷霆的亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）和纽约尼克的布朗森（Jalen Brunson），成为本季年度最佳进步奖得主。

© 2023 AFP